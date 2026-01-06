Karmina, y sus dos hijos especiales, pasaron una Feliz Navidad y Día de Reyes en Sonora

Ante el diagnóstico médico de distrofia muscular progresiva, que auguraba una esperanza de vida no mayor a 15 años para dos de sus hijos, Rosa Karmina decidió desafiar las limitaciones económicas y, con amor, sacrificio y fe, luchar por sacarlos adelante. El tiempo le ha dado la razón: hoy Jesús tiene 26 años y sueña con convertirse en ingeniero mecatrónico, mientras que Frank cuenta con 17 años de edad.

“Cuando me dijeron que ambos tenían la enfermedad de Duchenne (DMD) y que terminarían en una silla de ruedas, el doctor incluso me recomendó no tener más hijos. Yo quedé en shock y caí en depresión, pero después me dije: ‘vámonos a la goma, me necesitan ellos’. Fue entonces cuando empecé a moverme y a pedir ayuda”, recuerda.

Rosa Karmina, originaria del puerto de Guaymas y residente de la colonia Las Minitas, en Hermosillo, es jefa de familia y una madre ejemplar. Se dedica a la venta de ropa y con ese trabajo ha logrado sacar adelante a sus tres hijos, dos de ellos diagnosticados con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética, progresiva e incurable que afecta principalmente a varones, provoca debilidad muscular y pérdida paulatina del tejido muscular.

CLARIDAD

Fue en el vecino estado de Chihuahua donde encontró alternativas de atención médica. “En Sonora no hay apoyos, desgraciadamente no hay nada. Fuimos a Chihuahua, donde existe una asociación de distrofia muscular de Duchenne. Ahí le hicieron estudios a Frank y me dijeron que necesitaría un aparato porque ya no podría realizar algunas actividades por sí mismo. Ese equipo aquí, en Infra, cuesta alrededor de 158 mil pesos”, explicó.

Tras un largo peregrinar por distintas instancias, Rosa Karmina acudió al senador Manlio Fabio Beltrones, quien gestionó la donación de un respirador artificial no invasivo. Este apoyo ha permitido que Jesús y Frank puedan dormir acostados y descansar adecuadamente, pese a vivir con un solo pulmón.

REACCIÓN

“De corazón le agradezco mucho al senador Beltrones. Tuve la oportunidad de verlo aquí en Hermosillo y me dijo que estaría al pendiente de mis hijos, y lo ha cumplido. También su hija, Sylvana, me ha apoyado con otras gestiones. Estoy muy agradecida”, expresó.

Como muestra de agradecimiento, Rosa Karmina donó, a nombre propio y de sus hijos, gorras de estambre de diversos colores a la Fundación Beatriz Beltrones, destinadas a mujeres con cáncer que han perdido su cabello. Las prendas pertenecían a su hermana, quien falleció a causa de esa enfermedad.

Rosa Karmina, Jesús —“Chuy”— y Frank celebraron una Feliz Navidad y un emotivo Día de Reyes. En una postal decembrina, desearon a todos un próspero año nuevo. Se les ve cuidados y pulcros; son educados, amables, entusiastas y, sobre todo, felices.