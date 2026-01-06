Durazo refuerza seguridad en Sonora: entrega 37 patrullas y reconoce a policías en su día

Como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad pública en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de 37 nuevas patrullas a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), con una inversión superior a 50.6 millones de pesos.

Además, se otorgaron más de 100 reconocimientos y condecoraciones a elementos de distintas corporaciones, en el marco del Día del Policía 2026.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó que el estado de fuerza vehicular de las corporaciones se ha más que duplicado durante su administración, al pasar de 286 patrullas al inicio del gobierno a más de 500 unidades en la actualidad, reflejo del compromiso permanente con la seguridad y tranquilidad de las y los sonorenses.

"MI GOBIERNO RESPALDA SU LABOR", GOBERNADOR A POLICÍAS

Las nuevas unidades entregadas incluyen 32 patrullas tipo pickup doble cabina y cinco unidades sedán , todas equipadas con balizamiento y tecnología operativa, lo que permitirá mejorar la movilidad, capacidad de respuesta y presencia policial en todo el estado.

"Quiero decirles que su trabajo cuenta. Mi gobierno respalda su labor y asume la responsabilidad de dotarlos de las mejores herramientas para que puedan cumplir con dignidad y eficacia. Estas patrullas representan movilidad, capacidad de respuesta y, sobre todo, el mensaje claro de que la seguridad es una prioridad real y permanente para el Gobierno de Sonora", expresó Durazo Montaño.

En el marco del evento, también se rindió homenaje a los elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber , reafirmando el reconocimiento institucional a su entrega y sacrificio.

APUESTA POR LA DIGNIFICACIÓN DE LA LABOR POLICIAL

Asimismo, se entregaron más de 100 reconocimientos y condecoraciones, entre ellos Policía del Año, actos heroicos, mérito policial, cívico, social, deportivo, tecnológico y docente, así como distinciones por años de servicio, destacando el profesionalismo, vocación y compromiso de las y los policías sonorenses.

El gobernador subrayó que su administración mantendrá un respaldo permanente a las corporaciones de seguridad, no solo mediante equipamiento e infraestructura, sino también a través de formación, reconocimiento y dignificación de la labor policial, pilares fundamentales para avanzar en la construcción de la paz en Sonora.