Clima en Sonora hoy, 7 de enero: Alto pronóstico de lluvia por frente frío 27

Protección Civil Estatal advierte por bajas temperaturas, rachas de viento intensas y posible caída de nieve en la sierra sonorense

Ene. 07, 2026
Lluvias, fuertes vientos y probabilidad de nevadas, es el pronóstico para este día en Sonora.
La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el informe del clima en Sonora para este miércoles 7 de enero. La dependencia detalló que se esperan condiciones meteorológicas adversas en gran parte del estado, derivadas del frente frío número 27, el cual interactúa con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

De acuerdo con el análisis y valoración de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, este sistema ocasionará lluvias de ligeras a moderadas, con acumulados estimados entre 0.5 y 25 milímetros, principalmente en las regiones noroeste, centro, oriente y norte de Sonora.

Asimismo, se pronostica un descenso significativo de las temperaturas, con valores mínimos que podrían oscilar entre -5 y 0 grados centígrados en la zona montañosa del estado. Las autoridades mantienen además la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en municipios limítrofes con el estado de Chihuahua, especialmente durante la madrugada del jueves.

El ingreso del frente frío también generará rachas de viento de moderadas a fuertes, principalmente en las regiones noroeste, oriente y noreste, lo que podría ocasionar reducción de visibilidad y condiciones riesgosas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la capital del estado, se registró una temperatura mínima de 13°C con 70% de humedad relativa. Se espera una máxima de 16°C, vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h, cielo mayormente nublado y 70% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón amaneció con 13°C y 65% de humedad, con una temperatura máxima prevista de 23°C. Se pronostican vientos de hasta 30 km/h, cielos nublados y 20% de probabilidad de precipitación.

En Nogales, se reportó una mínima de 3°C y 75% de humedad, con una máxima estimada de 8°C. Se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h, cielos nublados y 90% de probabilidad de lluvia.

Para San Luis Río Colorado, la temperatura mínima fue de 9°C con 80% de humedad, alcanzando una máxima de 18°C. Se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h y 60% de probabilidad de precipitación.

En Navojoa, se registró una mínima de 12°C y 75% de humedad, con una máxima esperada de 25°C, vientos con rachas de 30 km/h y 10% de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta amaneció con 4°C y 80% de humedad, con una máxima de 10°C. Se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h y 80% de probabilidad de precipitación.

Finalmente, en Guaymas se reportó una temperatura mínima de 14°C con 75% de humedad, una máxima de 19°C, rachas de viento de 40 km/h y 60% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


