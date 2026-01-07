Aumentan adicciones en la Etnia Mayo

Las adicciones al alcohol y a las drogas en la Etnia Mayo han aumentado mucho durante los últimos años, lo que se refleja en que más de un 70 por ciento sufre ese problema, señaló el dirigente de la agrupación Jiapsi Yoreme, Abel Ramírez Torres.

Indicó que la problemática se presenta, principalmente, entre los jóvenes, quienes consumen drogas como la mariguana y el “crystal”, en mayor cantidad que el alcohol, mientras que en los adultos es a la inversa.

El líder indígena, danzante, músico tradicional y exregidor de Huatabampo mencionó que el desempleo, la deserción escolar, la pobreza y la violencia intrafamiliar, entre otros factores, han incidido para el aumento de ese problema.

“También ha tenido que ver el hecho de que se ha perdido mucha identidad en los niños y jóvenes yoremes, lo cual es muy lamentable; es necesario que se recupere ese sentido de pertenencia”, agregó.

Asimismo, Ramírez Torres lamentó que lo poco que ganan los indígenas como, por ejemplo, en el trabajo en el campo, lo desperdicien rápidamente al comprar alcohol y drogas.

Reconoció que la problemática es muy compleja y difícil de combatir, ya que está muy arraigada, pero el Gobierno tiene que hacer algo en materia de prevención, educación y concientización.

“Esperemos que en este 2026 se avance en este tema, que hay que enfocarlo como un problema serio de salud y de que se trata de una enfermedad que está atrapando a muchas personas, para en base a ello buscar aliados en diversas agrupaciones, instituciones y expertos”, añadió.

“Este problema de las adicciones en el pueblo yoreme es como un cáncer”, Abel Ramírez