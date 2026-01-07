Adultos mayores en Navojoa, los más cumplidos en el predial

Como en cada año, son los adultos mayores quienes están generando mayor movilidad en la Tesorería Municipal de Navojoa al acudir a pagar el impuesto predial, lo que ha generado que en los primeros días del año, ya se haya alcanzado una recaudación de hasta 3 millones de pesos.

Silvia Coronado, directora de Ingresos en el Ayuntamiento de Navojoa, describió que en lo que ha sido la primera semana del año, se ha tenido mucha movilidad en la Tesorería Municipal, por contribuyentes que están aprovechando las promociones y ponerse al corriente.

Explicó que la proyección es que se recauden durante el año, tan solo en impuesto predial, arriba de 57 millones de pesos, por lo que se mantienen los horarios extendidos para atender al contribuyente.

"Mucha movilidad en estos primeros días, se ha tenido bastante afluencia por parte de los contribuyentes, la mayor parte de quienes vienen a Tesorería, son personas mayores de 60 años y jubilados", resaltó.

Explicó que este 2026, la Ley de Ingresos estableció que para jubilados, mayores de 60 años, madres solteras, viudos o viudas, e incluso personas que acrediten el estar a cargo de un niño huérfano, se está aplicando el 60 por ciento de descuento, mientras que para todo contribuyente se tiene un descuento del 30 por ciento; en cuanto a quienes tienen rezago, agregó que hay un 100 por ciento de descuento en recargos.

"Para febrero se tendrá el 25 por ciento de descuento para todos y en marzo tendrá el 20 por ciento, son oportunidades que pueden aprovechar", describió.

La directora de Ingresos mencionó que en Navojoa, son cerca de 60 mil contribuyentes los que se tienen en el padrón, sin embargo, aproximadamente el 30 por ciento de ellos son los que pagan, por lo que se tiene una importante cartera vencida, sin embargo, se contemplan las promociones mencionadas para apoyar.

"Ahorita tenemos la modalidad en línea, donde de igual manera se está aplicando el plan de descuentos, se contempla el que en estos días se apruebe la opción de pagar en los bancos, también para facilitar los pagos", culminó.

Durante este mes de enero, los horarios de la Tesorería Municipal serán de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.