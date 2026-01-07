  • 24° C
Adultos mayores en Navojoa, los más cumplidos en el predial

Se han recaudado 3 millones de pesos por este concepto en la primera semana del año

Ene. 07, 2026
Como en cada año, son los adultos mayores quienes están generando mayor movilidad en la Tesorería Municipal de Navojoa al acudir a pagar el impuesto predial, lo que ha generado que en los primeros días del año, ya se haya alcanzado una recaudación de hasta 3 millones de pesos.

Silvia Coronado, directora de Ingresos en el Ayuntamiento de Navojoa, describió que en lo que ha sido la primera semana del año, se ha tenido mucha movilidad en la Tesorería Municipal, por contribuyentes que están aprovechando las promociones y ponerse al corriente.

Explicó que la proyección es que se recauden durante el año, tan solo en impuesto predial, arriba de 57 millones de pesos, por lo que se mantienen los horarios extendidos para atender al contribuyente.

imagen-cuerpo

"Mucha movilidad en estos primeros días, se ha tenido bastante afluencia por parte de los contribuyentes, la mayor parte de quienes vienen a Tesorería, son personas mayores de 60 años y jubilados", resaltó.

Explicó que este 2026, la Ley de Ingresos estableció que para jubilados, mayores de 60 años, madres solteras, viudos o viudas, e incluso personas que acrediten el estar a cargo de un niño huérfano, se está aplicando el 60 por ciento de descuento, mientras que para todo contribuyente se tiene un descuento del 30 por ciento; en cuanto a quienes tienen rezago, agregó que hay un 100 por ciento de descuento en recargos.

"Para febrero se tendrá el 25 por ciento de descuento para todos y en marzo tendrá el 20 por ciento, son oportunidades que pueden aprovechar", describió.

La directora de Ingresos mencionó que en Navojoa, son cerca de 60 mil contribuyentes los que se tienen en el padrón, sin embargo, aproximadamente el 30 por ciento de ellos son los que pagan, por lo que se tiene una importante cartera vencida, sin embargo, se contemplan las promociones mencionadas para apoyar.

"Ahorita tenemos la modalidad en línea, donde de igual manera se está aplicando el plan de descuentos, se contempla el que en estos días se apruebe la opción de pagar en los bancos, también para facilitar los pagos", culminó.

Durante este mes de enero, los horarios de la Tesorería Municipal serán de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Rescatan a lobo marino tras cinco días atrapado en una red en San Carlos, Sonora
Sonora

Rescatan a lobo marino tras cinco días atrapado en una red en San Carlos, Sonora

Enero 07, 2026

Autoridades ambientales y voluntarios lograron auxiliar a un ejemplar en riesgo luego de un operativo coordinado

Frente frío mantiene lluvias intensas y temperaturas bajo cero en Sonora este miércoles y jueves
Sonora

Frente frío mantiene lluvias intensas y temperaturas bajo cero en Sonora este miércoles y jueves

Enero 07, 2026

El mal tiempo continuará con precipitaciones en el norte de la entidad; así como vientos fuertes, posible nieve en zona serrana y bajas temperaturas

Clima en Sonora hoy, 7 de enero: Alto pronóstico de lluvia por frente frío 27
Sonora

Clima en Sonora hoy, 7 de enero: Alto pronóstico de lluvia por frente frío 27

Enero 07, 2026

Protección Civil Estatal advierte por bajas temperaturas, rachas de viento intensas y posible caída de nieve en la sierra sonorense