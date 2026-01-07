Pide Bomberos Etchojoa cuidarse de los canales

Luego de la tragedia registrada el primero de enero, en el que cuatro jóvenes perdieron la vida al caer a uno de los canales de riego en Navojoa, Bomberos Etchojoa exhortó a la población a tomar precauciones, al considerar que en ese municipio también hay riesgo, por el alto volumen de agua que registran los canales.

Reinaldo Amarrillas Meza, comandante de Bomberos en Etchojoa, hizo mención de que los principales canales que recorren el municipio, se encuentran a un 90 por ciento de capacidad en cuanto a almacenamiento de agua, lo que también representa una amenaza.

Si bien, explicó que no se ha registrado ningún accidente hasta el momento, es esencial que la población tome precauciones al pasar cerca, además de prestar mayor atención en los infantes, quienes son más vulnerables a un accidente.

"Están la mayor parte de los canales llenos de agua, gracias a Dios, no ha caído ningún vehículo o persona al interior; en las pasadas fiestas decembrinas tuvimos especial atención a este tema, con lo que se logró mantener el saldo blanco", indicó.

Amarillas Meza agregó que por algunas semanas más, continuarán los canales con abundante agua, al seguir los riegos en la siembra de trigo, por lo que exhortó a mantenerse alerta para prevenir accidentes.

"Seguiremos muy atentos al tema, pero es importante que la población colabore, tome precauciones y no se exponga al transitar cerca de los canales, que nos ayuden a mantener la estadística de cero accidentes", enfatizó.

Los canales de riego son vitales para la agricultura en Etchojoa, pero también representan un riesgo significativo de seguridad pública, causando accidentes y ahogamientos en años anteriores.