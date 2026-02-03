Universidad de Sonora abre registro de admisión 2026: Fechas, requisitos y costos para ingresar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Universidad de Sonora (Unison) dio inicio al proceso de registro para la convocatoria de admisión 2026, el cual estará abierto del 4 de febrero al 5 de abril, periodo en el que las y los aspirantes deberán completar su trámite en línea para ingresar a alguno de los 93 programas educativos que ofrece la institución.

De acuerdo con Dena María Camarena, rectora de la Universidad de Sonora, para esta convocatoria se contemplan 9 mil 430 espacios, aunque la matrícula podría incrementarse hasta 10 mil 130 lugares, lo que representaría 700 espacios adicionales.

"La Universidad de Sonora ofrece programas académicos de excelencia con acreditación nacional y algunos con acreditación internacional, atendiendo tanto las exigencias globales como las necesidades locales, con una alta pertinencia social", destacó la rectora.

En cuanto a la oferta de posgrado, Karla Mercedes López Montes, directora de Planeación y Evaluación, informó que actualmente la Unison cuenta con dos especialidades, 35 maestrías y 15 doctorados, y que próximamente se sumarán el Doctorado en Ingeniería Industrial y el Doctorado en Ciencias en Electrónica y Dispositivos de Semiconductores.

Además, se encuentran en proceso de aprobación la Especialidad en Enfermería Pediátrica y la Especialidad en Enfermería Preoperatoria, que podrían iniciar una vez avaladas por los órganos colegiados.

REGISTRO Y REQUISITOS DE ADMISIÓN UNISON 2026

Milka Acosta Enríquez, directora de Servicios Escolares, explicó que del 4 de febrero al 5 de abril las y los aspirantes deberán cargar su documentación en el portal oficial de la Universidad de Sonora.

Los documentos requeridos son:

CURP

Acta de nacimiento original

Certificado íntegro de bachillerato

En caso de estar por egresar, kardex original con calificaciones y promedio final

La primera publicación de resultados por promedio se dará a conocer el 13 de abril, y la inscripción se realizará del 14 al 16 de abril.

El examen Ceneval se aplicará en modalidad en línea desde casa el 4 de mayo, mientras que los resultados se publicarán el 1 de junio, con periodo de inscripción del 2 al 4 de junio.

Previamente, el 28 de abril, se llevará a cabo una prueba técnica para verificar que el equipo de cómputo sea apto para presentar el examen.

Los corrimientos de lista se realizarán los días 14, 21 y 28 de junio, con periodos de inscripción posteriores que concluirán el 1 de julio.

PROGRAMAS CON EXÁMENES ESPECÍFICOS Y COSTOS DE LA UNISON EN 2026

Las licenciaturas en Artes Escénicas, Artes Plásticas, Música y Enseñanza del Inglés aplicarán exámenes específicos del 13 al 17 de abril, mientras que la Licenciatura en Sustentabilidad lo hará del 20 de abril al 8 de mayo.

Respecto a los costos, el examen de ingreso tendrá un costo de 400 pesos, el mismo que en 2025. El pago por semestre dependerá del número de materias inscritas y oscila entre 3 mil 813 y 5 mil 397 pesos, manteniéndose sin incrementos.

Finalmente, autoridades universitarias informaron que se trabaja en la creación de 35 nuevos espacios educativos en Hermosillo y Cajeme, que incluirán aulas, laboratorios y centros de cómputo para fortalecer áreas estratégicas como ingeniería, física, agricultura y ganadería.