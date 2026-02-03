Clima en Sonora hoy, 3 de febrero: Ambiente frío, con temperaturas mínimas de 0 a 5°C

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con base en el análisis de la información meteorológica general y datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este martes 3 de febrero.

Durante el día de hoy, la corriente en chorro subtropical favorecerá la presencia de nubosidad alta y débil, sin probabilidad de precipitaciones en el territorio sonorense. No obstante, se prevén rachas de viento moderadas, principalmente en la zona costera del sur del estado.

Persistirá un ambiente frío durante las primeras horas del día en las regiones montañosas del norte y oriente de Sonora, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 y 5 grados centígrados. Para el miércoles se anticipa un ligero incremento en las temperaturas máximas, las cuales podrían ubicarse entre 28 y 33°C en las regiones centro, noroeste y sur.

Asimismo, las autoridades meteorológicas informaron que hacia el próximo fin de semana se prevé la aproximación de un nuevo sistema invernal al noroeste del país, lo que podría incrementar la probabilidad de lluvias, rachas de viento más intensas y un descenso generalizado de temperaturas en distintas zonas de Sonora.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la mañana inició con una temperatura mínima de 12°C y humedad relativa del 40%; se espera una máxima de 26°C, con cielos nublados, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h, sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón reportó una mínima de 12°C y humedad del 40%, con una temperatura máxima estimada de 28°C. Se mantendrán cielos nublados, vientos moderados y 0% de precipitación.

En Nogales, el termómetro marcó 6°C al amanecer, con una máxima de 19°C. Se esperan cielos mayormente despejados, vientos con rachas de 30 km/h y sin lluvias.

Para San Luis Río Colorado, la mínima fue de 8°C y se prevé una máxima de 28°C, con cielos despejados y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.

En Navojoa, se registró una temperatura mínima de 11°C y se anticipa una máxima de 29°C. Habrá cielos parcialmente nublados y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Agua Prieta amaneció con 5°C y alcanzará alrededor de 22°C por la tarde, con cielos parcialmente nublados y rachas de viento cercanas a los 40 km/h.

Finalmente, en Guaymas, la temperatura mínima fue de 13°C, con una máxima estimada de 24°C. Se esperan cielos parcialmente nublados, vientos moderados y rachas de hasta 50 km/h, sin probabilidad de precipitaciones.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las bajas temperaturas matutinas y los vientos registrados en diversas regiones del estado.