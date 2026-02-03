  • 24° C
Piden mayos la visita de procurador agrario

Avanza el año y el Plan de Justicia sigue estancado, afirman gobernadores

Cinco gobernadores de la Etnia Mayo pidieron al titular de la Procuraduría Agraria Nacional, Víctor Suárez Carrera, que visite pronto esta región para agilizar el Plan de Justicia y su demanda principal, que es la restitución de territorio o asignación de 85 mil hectáreas nacionales.

Aguileo Félix Ayala, Mónico Felipe Gocobachi López, Juan de Dios Osuna Valenzuela, Norberto Buitimea Yocupicio y Rosario Avilés Carlón, gobernadores de Tesia, Camoa, Cohuirimpo, Pueblo Viejo y El Júpare, dijeron que el funcionario federal debe reunirse con las verdaderas autoridades tradicionales.

Mencionaron que ya hicieron la invitación formal a Suárez Carrera, así como al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, "y esperemos que nos den una respuesta favorable".

"Ya está avanzando este año y las cosas están igual de estancadas, pero seguimos alzando la voz, manteniendo la lucha, hasta que a los mayos se nos haga justicia, como a otras etnias de Sonora y del país", expresaron.

Los gobernadores agregaron que, de aceptar la invitación los citados funcionarios, "ya no deben reunirse con los ´duales´ y andar en las iglesias, sino que estén con nosotros en la ramada tradicional de Tierra Blanca Tesia".

Precisaron que los funcionarios deben concentrarse en la recuperación de territorio, que representa una lucha y un justo reclamo ancestral, porque hay muchos casos de despojos de tierras y otros recursos naturales.

Por otra parte, dijeron que no están de acuerdo con el movimiento de protesta que llevan a cabo integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme, en el INPI de Etchojoa, ya que se han ido a los extremos con la toma de las instalaciones, además de que no tienen ningún gobernador que los representa.

"A pesar de que la Etnia Mayo es la más grande de Sonora, no se han recibido los recursos que tanto se anuncian en los discursos oficiales": Aguileo Félix

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

