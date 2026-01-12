Unison continúa con las gestiones de reinscripción

Aunque este lunes fue el regreso a clases en la Universidad de Sonora, aún continúa el proceso de inscripción, pero de manera presencial para quienes tuvieron alguna complicación de hacerlo en línea, indicó Juan Carlos Gálvez Ruiz, director administrativo de la Unison.

El periodo oficial de reinscripción a las distintas carreras fue la semana pasada del martes 6 al jueves 8 de enero, sin embargo, el académico destacó que la Universidad se encuentra apoyando a los estudiantes como parte de la retención del alumnado evitando así que haya alumnado que decidan abandonar sus estudios.

"Es importante mencionar que los procesos de inscripción todavía están en curso, sobre todo para los estudiantes de licenciatura que, pues bueno, tienen que acudir a sus coordinadores de programa para cargar una materia más, que, en el sistema, en el portal, tal vez no lo pudieron hacer por detalles particulares", dijo Gálvez Ruiz.

Una vez que ya se encuentren inscritos y que por cualquier motivo decidan solicitar su baja voluntaria de alguna materia, los estudiantes tendrán hasta el 25 de febrero para hacer este proceso.

Gálvez Ruiz, también informó que, en el campus de Hermosillo, que es donde se concentra el mayor número de alumnado, se contó con una asistencia satisfactoria para la institución. "Tenemos alrededor del 97.4 por ciento de asistencia de los docentes, del personal docente y un 96 por ciento aproximadamente de los estudiantes en los diferentes departamentos de las diferentes facultades".

Detalló que son alrededor de 35 mil 630 estudiantes en las áreas tanto licenciatura como posgrado y que donde se presentó la mayor asistencia de profesores es la facultad interdisciplinaria de humanidades y artes y en el caso de los alumnos, la mayor presencia fue el área de ciencias sociales con un 98 por ciento de asistencia.