Consulado de EU en Hermosillo invita a estudiar en Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos invita a los estudiantes de Sonora a postularse para una beca "Opportunity Funds México 26–27", para ingresar en instituciones acreditadas de educación superior en Estados Unidos, informó el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.

Esta beca es un programa que apoya a estudiantes mexicanos con alto potencial académico y de liderazgo que buscan realizar estudios de licenciatura, maestría o doctorado en Estados Unidos, y está dirigida para quienes cuentan con un perfil competitivo para obtener financiamiento completo por parte de universidades estadounidenses, es decir, cubre los gastos de solicitud a las universidades.

La invitación que hace el consulado de Estados Unidos en Hermosillo, es para que los estudiantes de Sonora atiendan la convocatoria que ya se encuentra abierta y que es para que inicien sus estudios en otoño del 2027.

Para lo anterior y con el objetivo de brindar una mayor oportunidad de ser seleccionados, el consulado también lanzó un llamado para que los interesados tomen una asesoría en línea sobre cómo realizar el ensayo, cartas de recomendación, entrevistas efectivas y finalmente cómo postularse. Esto lo podrán aplicar del 13 al 15 de enero.

Además, cada candidato pasa por un riguroso proceso de selección a cargo de los asesores de EducationUSA México, la Coordinadora Regional y la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en México. Este programa está abierto a todas las áreas y disciplinas, con excepción de los campos clínicos de medicina, odontología y veterinaria, pero se brindará prioridad a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Esta es una red con más de 430 centros de asesoría en más de 175 países y territorios, que trabajan para promover la educación superior estadounidense a los estudiantes internacionales, ofreciendo información precisa, completa y actualizada de las oportunidades de estudiar en Estados Unidos.