INE Sonora pide catálogo de medios de comunicación

Rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo próximamente en el Estado, el Instituto Nacional Electoral (INE) instruyó a la junta local la publicación del catálogo de medios de comunicación que participarán en la difusión de los mensajes de las autoridades electorales, partidos políticos y candidaturas, informó la Secretaria del Consejo General, Dra. Claudia Arlett Espino.

Esta solicitud fue enviada para las 32 juntas locales ejecutivas del INE, para que lleven a cabo las gestiones necesarias para la publicación de la información, que en el caso de Sonora son un total de 288 medios de comunicación entre radio y televisión, recordando que será hasta septiembre cuando inicie el año electoral en Sonora.

En la entidad se contemplan 138 señales televisión; 150 radios, donde 16 son de Amplitud Modulada (AM) y 133 de Frecuencia Modulada (FM); además se cuenta con dos emisoras que transmiten sus contenidos en lenguas indígenas.

Cabe destacar que todas las emisoras de radio y televisión incluidas en dicho catálogo, sin excepción, estarán obligadas a difundir las versiones específicas de promocionales que se les solicite, atendiendo con ello las necesidades de cobertura que tienen los partidos políticos nacionales y autoridades electorales federales conforme a lo programado.

Actualmente, el Catálogo Nacional de emisoras está compuesto por cuatro mil 40 emisoras, de las cuales, dos mil 330 corresponden a radio con mil 435 concesiones comerciales y 895 públicas y sociales, así como mil 710 canales de televisión con mil 209 concesiones comerciales y 501 de concesiones públicas y sociales, distribuidos en la totalidad de las entidades federativas, además de siete emisoras que transmiten en idiomas distintos al español y 31 en lenguas indígenas nacionales.