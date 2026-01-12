Cabildo redefine administración de baños del Mercado de Navojoa

El cabildo de Navojoa aprobó por mayoría la propuesta de otorgar un nuevo contrato de administración a la Unión de Locatarios del Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho" para la operación de los baños al interior del inmueble, mediante un instrumente jurídico que deje sin efecto el anterior contrato, incorporando mecanismos de regulación de cobros y tarifas, control y manejo de ingresos, vigilancia, supervisión e inspección.

La propuesta fue presentada por las comisiones unidas de Mercados, Rastro y Panteones, de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, así como la de Reglamentación y Gobernación, a solicitud previa del cabildo.

Esto con el fin de implementar una revisión del contrato de administración y bien publico otorgado para la administración de los baños del Mercado Municipal hacia la Unión de Locatarios y el cual había concluido desde el 31 de diciembre del 2010, pero con el objetivo, de transparentar los ingresos.

Rigoberto Aguilar Esquer, regidor presidente de la Comisión de Mercados, Rastro y Panteones, presento ante el cabildo en pleno dos propuestas, una de ellas para la renovación del contrato, apegado a la normatividad vigente y bajo la supervisión de Sindicatura.

Mientras que la segunda propuesta, contemplaba el dar por terminado el contrato y que fuera el Ayuntamiento quien asumiera la administración a través de la Sindicatura Municipal, así como los manuales de organización y procedimientos, siendo la encargada de recaudación, limpieza y operación de los baños.

Sin embargo, los ediles optaron por mayoría el realizar un nuevo contrato, permaneciendo la Unión de Locatarios al frente de la recaudación, pero bajo la supervisión de Sindicatura Municipal, con lo que se logre una eficiente utilización de los recursos.

El tema se consideró prioritario al haberse denunciado semanas atrás a la Unión de Locatarios del Mercado bajo un presunto mal uso de estos recursos.

Durante la sesión, también se aprobó la integración de expedientes oficiales para entrega a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y autorice aplicación en Navojoa del Programa Caminos Rurales Artesanales 2026, con la pavimentación de 2.8 kilómetros de San Ignacio a El Siviral, y 2 kilómetros de la carretera Internacional a El Saneal.