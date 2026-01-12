Accidentes e incendios movilizan a Bomberos Navojoa el fin de semana

Por lo menos cinco atenciones importantes contabilizó la Corporación de Bomberos Navojoa durante este fin de semana, en el que lamentablemente, se tuvo el fallecimiento de una persona en accidente de tránsito, así como cuantiosos daños materiales.

Según la Corporación, el primero de ellos fue a causa de un fuerte choque en el que resultaron cinco personas afectadas, sin embargo, una de ellas perdió la vida. El incidente dejó la pérdida total de un automóvil y daños parciales en una segunda unidad, para lo cual, se requirió el realizar maniobras críticas de extracción vehicular para liberar a una persona que se encontraba prensada.

El segundo de ellos, fue el incendio de un tráiler, en el cual, se registraron pérdidas totales del tractocamión; además de un incendio a casa-habitación y algunos incendios en maleza, lo que de igual manera provocó una mayor movilidad de Bomberos.

Además de estos servicios, se atendió el incendio de un vehículo a la altura de la carretera Navojoa -Álamos, en este caso, se registraron perdidas totales del automóvil, sin personas lesionadas.

Ante estos hechos, Bomberos recordó que la prevención es tarea de todos, por lo que emitió un llamado urgente a la conciencia ciudadana para evitar más tragedias.

Entre las recomendaciones, precisó, se encuentra la seguridad vial, respetando los límites de velocidad, manteniendo el vehículo en buen estado y no conduciendo bajo el efecto del alcohol.

En el caso de los incendios, hizo mención que es fundamental el evitar la quema de basura, ya que estas acciones se salen de control rápidamente, propagándose y causando daños severos al entorno y propiedades.

Adicional a ello, exhortó a revisar constantemente las instalaciones eléctricas y de gas para prevenir incendios estructurales.

No obstante, recordó que en caso de emergencia, es importante el comunicarse de inmediato al 911, para evitar una tragedia mayor.