Unen esfuerzos por el medio ambiente

Con el objetivo de mejorar el medio ambiente, la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui (FAVY) y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) trabajan en el proyecto de semillas de plantas nativas.

Omar Angulo Gallegos indicó que tienen una hectárea en el campo experimental del Itson, donde sembraron distintas especies nativas para la generación de semillas y producir principalmente plantas florales que mejoren el hábitat de los polinizadores.

El coordinador de proyectos de la FAVY señaló que se trata de diferentes especies endémicas de la región, con el propósito de dejar de utilizar árboles de introducción.

Subrayó que también están trabajando en otros proyectos para mejorar los parques y jardines, así como en la plantación de cortinas en los predios agrícolas.

Precisó que en los ocho años que lleva trabajando la fundación, hasta noviembre de 2025 habían repartido 142 mil árboles nativos.

Asimismo, llamó a la población a que se sume y participe, ya que plantar un árbol contribuye a bajar la temperatura, generar lluvia, mejorar la polinización y, en el caso de las cortinas de árboles en el Valle del Yaqui, también se frena la entrada de tierra contaminada con agroquímicos.

Mediante la creación de bancos de semillas y la restauración de hábitats se producen especies nativas de Sonora, como las cactáceas (sahuaro, pitaya), árboles del desierto (palo verde, mezquite) y flora comestible, apoyando a las comunidades Yaquis y Mayos