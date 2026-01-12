Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy lunes 12 de enero

La sequía prolongada que enfrenta Sonora desde hace varios meses continúa profundizando la crisis hídrica en la entidad y encendiendo alertas entre autoridades, productores agrícolas y especialistas en gestión del agua.

Las altas temperaturas, la ausencia de lluvias significativas y la sobreexplotación de los recursos hídricos han colocado a amplias regiones del estado en una situación crítica, con impactos directos en el abasto para consumo humano, la actividad agrícola y el desarrollo económico del sur sonorense.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este lunes 12 de enero, las presas que conforman el sistema del Río Yaqui, La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, almacenan en conjunto 2 mil 099.4 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas el 30 por ciento de su capacidad total.

Si bien este volumen es 895.9 Mm³ superior al registrado en el mismo periodo de 2024, especialistas advierten que la recuperación sigue siendo insuficiente frente a la creciente demanda de agua en la región, tanto para uso urbano como agrícola, sector que depende en gran medida de estos embalses.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

El informe de Conagua muestra contrastes importantes entre los tres principales embalses de la cuenca.

La presa La Angostura presenta el escenario más favorable, con un almacenamiento de 438.5 Mm³, equivalente al 57.6 por ciento de su capacidad total. Actualmente registra una aportación de apenas 0.05 metros cúbicos por segundo y no se reportan precipitaciones.

presenta el escenario más favorable, con un almacenamiento de 438.5 Mm³, equivalente al 57.6 por ciento de su capacidad total. Actualmente registra una aportación de apenas 0.05 metros cúbicos por segundo y no se reportan precipitaciones. La presa El Novillo , el volumen almacenado asciende a 1,019.3 Mm³, lo que representa el 33.8 por ciento de su capacidad. Este embalse reporta una aportación de 11.92 metros cúbicos por segundo, sin presencia de lluvias recientes.

, el volumen almacenado asciende a 1,019.3 Mm³, lo que representa el 33.8 por ciento de su capacidad. Este embalse reporta una aportación de 11.92 metros cúbicos por segundo, sin presencia de lluvias recientes. La presa El Oviáchic, que apenas cuenta con 641.6 Mm³ almacenados, equivalentes al 19.9 por ciento de su capacidad total. Aunque registra una aportación de 30.08 metros cúbicos por segundo, la ausencia de precipitaciones mantiene el nivel en rangos considerados bajos.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui reporta una aportación total de solo 50.05 metros cúbicos por segundo, cifra que autoridades y expertos consideran insuficiente ante la alta demanda de agua que enfrentan los municipios del sur de Sonora y el sector agrícola.

Especialistas advierten que, de no registrarse lluvias significativas en las próximas semanas, el panorama hídrico podría complicarse aún más, lo que obligaría a reforzar medidas de ahorro, administración del recurso y planeación para enfrentar la escasez durante los próximos meses.