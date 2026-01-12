  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 12 De Enero Del 2026
Sonora

Clima en Sonora hoy, 12 de enero: Segunda tormenta invernal provoca frío extremo y posible nevada en Yécora

Protección Civil alertó que este lunes habrá frío intenso en la sierra, vientos de más de 75 km/h en la costa y lluvias en algunas regiones del estado

Ene. 12, 2026
Se pronostican temperaturas extremas para Sonora por efectos de la segunda tormenta invernal.
Este lunes, el pronóstico del clima en Sonora advierte que la segunda tormenta invernal y su masa de aire frío continúan afectando al estado, generando un ambiente de gélido a muy frío, principalmente en la región montañosa, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con la valoración y análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre los -10 y 0 grados centígrados en zonas serranas.

Además, la interacción de una vaguada en altura con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento fuertes, superiores a los 75 km/h, principalmente en la línea costera y en la región montañosa del oriente del estado.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, con posible caída de aguanieve y nieve en el municipio de Yécora y su zona montañosa, por lo que las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las principales ciudades del estado, Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 13°C, humedad relativa del 30% y se espera una máxima de 29°C, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

En Ciudad Obregón, la temperatura mínima fue de 12°C, con una máxima estimada de 27°C, cielos mayormente despejados y 10% de probabilidad de precipitación, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h.

Nogales registró una mínima de 1°C y una máxima de 18°C, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia, mientras que en Agua Prieta se reportó una mínima de 0°C y una máxima de 15°C, también con condiciones estables y vientos con rachas de hasta 60 km/h.

En San Luis Río Colorado, el termómetro marcó una mínima de 8°C y se prevé una máxima de 23°C, con cielos despejados y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.

Por su parte, Navojoa amaneció con 12°C, alcanzaría una máxima de 27°C y presenta la mayor probabilidad de precipitación entre las ciudades del sur, con un 25%.

Finalmente, en Guaymas se reportó una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 24°C, con cielos despejados y vientos con rachas de hasta 60 km/h.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a abrigarse adecuadamente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

