Clima en Sonora hoy, 12 de enero: Segunda tormenta invernal provoca frío extremo y posible nevada en Yécora

Este lunes, el pronóstico del clima en Sonora advierte que la segunda tormenta invernal y su masa de aire frío continúan afectando al estado, generando un ambiente de gélido a muy frío, principalmente en la región montañosa, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con la valoración y análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre los -10 y 0 grados centígrados en zonas serranas.

Además, la interacción de una vaguada en altura con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento fuertes, superiores a los 75 km/h, principalmente en la línea costera y en la región montañosa del oriente del estado.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, con posible caída de aguanieve y nieve en el municipio de Yécora y su zona montañosa, por lo que las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las principales ciudades del estado, Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 13°C, humedad relativa del 30% y se espera una máxima de 29°C, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

En Ciudad Obregón, la temperatura mínima fue de 12°C, con una máxima estimada de 27°C, cielos mayormente despejados y 10% de probabilidad de precipitación, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h.

Nogales registró una mínima de 1°C y una máxima de 18°C, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia, mientras que en Agua Prieta se reportó una mínima de 0°C y una máxima de 15°C, también con condiciones estables y vientos con rachas de hasta 60 km/h.

En San Luis Río Colorado, el termómetro marcó una mínima de 8°C y se prevé una máxima de 23°C, con cielos despejados y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.

Por su parte, Navojoa amaneció con 12°C, alcanzaría una máxima de 27°C y presenta la mayor probabilidad de precipitación entre las ciudades del sur, con un 25%.

Finalmente, en Guaymas se reportó una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 24°C, con cielos despejados y vientos con rachas de hasta 60 km/h.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a abrigarse adecuadamente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.