¿Falta el tuyo? Los pueblos de Sonora que tienen todo para ser "Mágicos"

Sonora no solo destaca por ser desierto, calor y carne asada. El Estado cuenta con una riqueza histórica, cultural y natural que va mucho más allá de sus actuales Pueblos Mágicos.

En distintos puntos del territorio sonorense existen comunidades que cumplen con los requisitos, tienen vocación turística y, sobre todo, una identidad propia que podría colocarlas en el mapa nacional.

Algunos ya han manifestado su interés por obtener el nombramiento y otros, aunque no lo han hecho oficialmente, tienen todo para lograrlo.

5 LUGARES EN SONORA QUE PODRÍAN CONVERTIRSE EN PUEBLOS MÁGICOS

Estos son cinco pueblos de Sonora que podrían convertirse en Pueblos Mágicos y las razones por las que no sería una sorpresa que lo lograran.

CÓCORIT, CAJEME

@diariodelyaqui Cócorit está a un paso de ser Pueblo Mágico ? Tradición, cultura yaqui y más de 400 años de historia se unen en esta comisaría de Cajeme ? sonido original - Diario del Yaqui

Ubicado al sur del estado, muy cerca de Ciudad Obregón, Cócorit destaca por su fuerte herencia de la cultura yaqui, visible en sus tradiciones, danzas, gastronomía y expresiones artísticas.

En los últimos años, el pueblo ha apostado por el arte urbano y la recuperación de espacios culturales, lo que lo convierte en un destino atractivo para el turismo cultural y de fin de semana.

Su ambiente tranquilo, su identidad bien definida y su cercanía con una ciudad grande juegan a su favor.

ARIZPE, SIERRA ALTA

Arizpe es considerado uno de los asentamientos más antiguos del estado y ha sido señalado como la cuna histórica de Sonora.

Se localiza en la región serrana y conserva arquitectura colonial, templos históricos y una traza urbana que remite al periodo misional.

Su valor está en la historia, la fotografía y el turismo de ruta, ideal para quienes buscan experiencias más profundas y menos comerciales.

BANÁMICHI, RUTA DEL RÍO SONORA

Situado en el corazón de la Ruta del Río Sonora, Banámichi es un pueblo pequeño pero lleno de encanto. Su iglesia, su plaza central, el entorno natural y la cercanía con el río lo hacen ideal para el turismo rural y cultural.

Además, forma parte de un corredor turístico que ya es reconocido a nivel estatal, lo que facilitaría su proyección como Pueblo Mágico.

CABORCA, NOROESTE DE SONORA

Caborca posee un peso histórico importante gracias a su pasado misional y a su papel en episodios clave del norte del país.

Su patrimonio arquitectónico, especialmente sus templos históricos, y su ubicación en la región desértica le dan un perfil atractivo para el turismo cultural e histórico. También funciona como punto estratégico para rutas turísticas hacia el noroeste del estado.

CANANEA, NORTE DE SONORA

Cananea es sinónimo de historia. Su tradición minera y su relevancia en la historia social de México, particularmente por la huelga de 1906, la convierten en un sitio con enorme potencial para el turismo histórico y educativo.

Museos, edificios emblemáticos y una narrativa poderosa la respaldan como candidata natural al nombramiento.

Si el reconocimiento de Pueblo Mágico premia la identidad, la historia y el valor cultural real, estos cinco pueblos sonorenses no solo cumplen, sino que compiten con ventaja por sus características tan peculiares.