Regresan 55 mil estudiantes a las aulas tras vacaciones invernales

Más de 55 mil alumnos de las 898 escuelas de la delegación regional regresaron a las aulas desde este lunes, en un regreso sin contratiempos y permitiendo retomar el ciclo escolar con normalidad, explicó el delegado regional de la SEC, Ramón Delgado Corral.

El funcionario estatal mencionó que el único imprevisto presentado fue en el Centro de Atención Múltiple (CAM) #53 de Navojoa, en el que al intendente no le había llegado el nuevo nombramiento, sin embargo, se lograron solucionar inmediato.

Recordó que durante la fase de Consejo Técnico Escolar, en los recorridos de supervisión que se efectuaron, se detectó que tres planteles presentaron problemas, los cuales fueron la escuela Ignacio Zaragoza en Etchojoa, así como las primarias La Patria es Primero y la escuela Ritha Medina Jacques en Huatabampo, inconvenientes que quedaron solucionados el pasado viernes, por lo que no generaron afectación.

Gracias a los recorridos de supervisión efectuados por autoridades policiacas, así como la vigilancia de los padres de familia, explicó que no se tuvieron daños por vandalismo o robos, permitiendo que no se generará afectación para retomar las clases.

"Tuvimos un regreso a clases normal, solamente la situación de la CAM #53, pero que en poco tiempo se logró solucionar, no tuvimos daños por vandalismo en los planteles, la vigilancia que se aplicó contribuyó", destacó.

Delgado Corral mencionó que el sector educativo, cuenta con el respaldo de los Ayuntamientos, quienes en cada problema que se llega a presentar en cuanto a servicios, contribuyen a dar solución y evitar que se retrase el proceso educativo.

DATO:

La delegación regional de la SEC, tiene representación en los municipios de Quiriego, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez.