  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Septiembre Del 2025
Sonora

Unison celebra su 83 aniversario

En el evento habrá actividades artísticas, culturales y académicas en los seis campus

Sep. 29, 2025
En el 83 aniversario de la Unison, habrá 15 conferencias, 14 conciertos, 13 eventos culturales y 3 eventos deportivos.Las actividades será del 2 al 16 de octubre en los seis campus.Consulta el programa en: aniversario.unison.mx.
En el marco de la celebración del 83 aniversario de la Universidad de Sonora (Unison), serán reconocidos más de 80 estudiantes por su destacada labor académica a través del "Premio de la Universidad de Sonora a la Trayectoria Estudiantil", informó Joel Enrique Espejel Blanco, director de Vinculación y Extensión de la Institución.

Detalló que la celebración se llevará a cabo en los seis campus de la Unison, es decir, Cajeme, Navojoa, Nogales, Santa Ana, Caborca y Hermosillo, con actividades de índole académica, cultural y artística. Respecto al reconocimiento, dijo que es un estímulo económico que se les brinda por su trayectoria, por su dedicación, por su esfuerzo en las aulas y también de forma extracurricular.

"En los festejos del 83 aniversario no puede faltar la tradicional carrera pedestre en su cuarta edición que se realizará el domingo 12 de octubre iniciando a las 7 de la mañana con salida y meta en el Estadio Miguel Castro Servín, las inscripciones las pueden realizar a partir de la publicación de la convocatoria, invitamos a participar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general", abundó Espejel Blanco.

En el 83 aniversario de la Unison, habrá 15 conferencias, 14 conciertos, 13 eventos culturales y 3 eventos deportivos, Las actividades será del 2 al 16 de octubre en los seis campus, y podrás consultar el programa en: aniversario.unison.mx.

CAJEME

Entre los eventos que se presentarán en Cajeme se encuentra la Jornada de exposición de prototipos científicos: feria de divulgación científica; una mesa redonda de egresados 1ra y 2da generación de la licenciatura de psicología de la salud; una kermés familiar con grupo musical norteño; la carrera del XV aniversario del campus Cajeme.

NAVOJOA

Mientras tanto, en el campus Navojoa, se puede destacar la una feria de la salud y aquí mismo un ciclo de conferencias; la presentación del libro: El movimiento estudiantil universitario de 1970-73; además de la presentación musical: Mariachi UNISON.

Leova Peralta
