Unison celebra su 83 aniversario

En el marco de la celebración del 83 aniversario de la Universidad de Sonora (Unison), serán reconocidos más de 80 estudiantes por su destacada labor académica a través del "Premio de la Universidad de Sonora a la Trayectoria Estudiantil", informó Joel Enrique Espejel Blanco, director de Vinculación y Extensión de la Institución.

Detalló que la celebración se llevará a cabo en los seis campus de la Unison, es decir, Cajeme, Navojoa, Nogales, Santa Ana, Caborca y Hermosillo, con actividades de índole académica, cultural y artística. Respecto al reconocimiento, dijo que es un estímulo económico que se les brinda por su trayectoria, por su dedicación, por su esfuerzo en las aulas y también de forma extracurricular.

"En los festejos del 83 aniversario no puede faltar la tradicional carrera pedestre en su cuarta edición que se realizará el domingo 12 de octubre iniciando a las 7 de la mañana con salida y meta en el Estadio Miguel Castro Servín, las inscripciones las pueden realizar a partir de la publicación de la convocatoria, invitamos a participar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general", abundó Espejel Blanco.

En el 83 aniversario de la Unison, habrá 15 conferencias, 14 conciertos, 13 eventos culturales y 3 eventos deportivos, Las actividades será del 2 al 16 de octubre en los seis campus, y podrás consultar el programa en: aniversario.unison.mx.

CAJEME

Entre los eventos que se presentarán en Cajeme se encuentra la Jornada de exposición de prototipos científicos: feria de divulgación científica; una mesa redonda de egresados 1ra y 2da generación de la licenciatura de psicología de la salud; una kermés familiar con grupo musical norteño; la carrera del XV aniversario del campus Cajeme.

NAVOJOA

Mientras tanto, en el campus Navojoa, se puede destacar la una feria de la salud y aquí mismo un ciclo de conferencias; la presentación del libro: El movimiento estudiantil universitario de 1970-73; además de la presentación musical: Mariachi UNISON.