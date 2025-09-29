¿Cuándo termina el subsidio de CFE en Sonora 2025? La fecha exacta

El subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sonora está destinado a aliviar el gasto de electricidad de las familias durante los meses de mayor consumo por la temporada de calor.

La implementación del subsidio es resultado de las gestiones realizadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien impulsó la firma del convenio con la CFE para garantizar que los hogares sonorenses cuenten con tarifas más accesibles durante los meses más críticos en términos de consumo eléctrico.

¿CUÁNDO TERMINA EL SUBSIDIO DE CFE EN SONORA 2025?

Este apoyo corresponde a la tarifa 1F, que permite acceder a costos de electricidad reducidos, y se aplica de manera continua por seis meses desde el 1 de abril y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025.

Este año, el esquema del subsidio presenta ajustes importantes en los rangos de consumo respecto a 2023:

De 1 a 1,200 kWh : el costo se mantiene en 0.803 pesos por kWh.

: el costo se mantiene en 0.803 pesos por kWh. De 1,201 a 2,500 kWh: se aplicará un costo de 0.996 pesos por kWh.

se aplicará un costo de 0.996 pesos por kWh. Más de 2,500 kWh: se cobrará una tarifa de 3.833 pesos por kWh por excedente.

A diferencia de años anteriores, el beneficio ahora cubre hasta 1,200 kWh sin costos adicionales, mientras que antes el subsidio solo se aplicaba de 1 a 300 kWh a tarifa reducida y el resto del consumo se cobraba a un precio más elevado. Este cambio amplía de manera significativa el alcance del apoyo, beneficiando a más familias y hogares que requieren un mayor consumo eléctrico.

La medida busca proporcionar un soporte económico efectivo durante los meses más calurosos, reduciendo el impacto de las tarifas eléctricas en la economía familiar y fomentando un acceso más equitativo a la electricidad en todo el estado. Además, se espera que esta ampliación del subsidio incentive un uso más eficiente y consciente de la energía eléctrica en los hogares.