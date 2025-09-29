Toman escuela en Pueblo Mayo por falta de intendente

Padres de familia de la Escuela Primaria Siervo de la Nación en la comunidad de Pueblo Mayo en Navojoa, tomaron la escuela para exigir la asignación de un intendente, esto luego que desde el inicio del ciclo escolar, tienen que pagar a un externo para la limpieza del plantel.

Sin embargo, la inconformidad creció ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, quienes a casi un mes de haber iniciado el ciclo escolar, no han dado solución al caso.

"El actual intendente se encuentra incapacitado, ya pedimos que se asigne alguien provisional, pero no nos escuchan, lo peor es que el plantel empieza a llenarse de maleza y representa un riesgo", pronunciaron.

Los manifestantes explicaron que las condiciones del plantel, ya representa un riesgo de salud para el alumnado, debido a que en la comunidad hay casos sospechosos por dengue, por lo que se ha considerado una potencial amenaza para los estudiantes.

Posterior a la toma del plantel, el grupo de padres de familia logró tener un acercamiento con autoridades, donde se firmó un acta de hechos para constatar lo sucedido y poder gestionar la llegada de un intendente.

No obstante, agregaron que se mantendrá la protesta hasta que se tenga una respuesta favorable, al asegurar que no hay condiciones para que los niños puedan permanecer en el plantel.

"Es peligroso para los niños el tener clases así, por eso queremos que las autoridades lo tomen en cuenta y consideren el mandar un intendente lo más pronto posible", concluyeron.