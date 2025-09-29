Clima en Sonora hoy, 29 de septiembre: Se aproxima un frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en los análisis del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de Estados Unidos, emitió su pronóstico del clima en Sonora para este lunes 29 de septiembre, destacando condiciones mayormente estables en gran parte del estado.
Durante el día de hoy, se prevé un ambiente caluroso con cielos despejados en la mayoría de los municipios. Aunque no se esperan lluvias, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, podría generar algunas lloviznas aisladas en municipios fronterizos con el estado de Chihuahua durante la tarde.
SE ESPERA UN FRENTE FRÍO
Asimismo, se informó sobre la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país, previsto para los días 3 y 4 de octubre. Este sistema podría provocar un leve descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas.
Por otra parte, se mantiene bajo vigilancia el desarrollo de dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, con un 50% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Temperatura mínima de 23°C y máxima de 38°C. Humedad relativa del 70%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón:Temperatura mínima de 23°C y máxima de 38°C. Humedad del 75%. Vientos de 10 km/h, rachas de 40 km/h. Sin probabilidad de lluvia.
- Nogales: Mínima de 13°C y máxima de 30°C. Humedad relativa del 75%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
- San Luis Río Colorado: Amaneció con 24°C y se espera una máxima de 36°C. Humedad del 75%. Vientos de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados, sin lluvia.
- Navojoa: Mínima de 24°C y máxima de 38°C. Humedad relativa alta del 85%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Condiciones secas y soleadas.
- Agua Prieta: Temperatura mínima de 15°C y máxima de 31°C. Humedad al 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y ligera posibilidad de lluvia (10%).
- Guaymas: Amaneció con 25°C, se espera una máxima de 35°C. Humedad del 65%. Vientos promedio de 15 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin lluvias previstas.