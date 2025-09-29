Clima en Sonora hoy, 29 de septiembre: Se aproxima un frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en los análisis del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de Estados Unidos, emitió su pronóstico del clima en Sonora para este lunes 29 de septiembre, destacando condiciones mayormente estables en gran parte del estado.

Durante el día de hoy, se prevé un ambiente caluroso con cielos despejados en la mayoría de los municipios. Aunque no se esperan lluvias, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, podría generar algunas lloviznas aisladas en municipios fronterizos con el estado de Chihuahua durante la tarde.

SE ESPERA UN FRENTE FRÍO

Asimismo, se informó sobre la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país, previsto para los días 3 y 4 de octubre. Este sistema podría provocar un leve descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas.

Por otra parte, se mantiene bajo vigilancia el desarrollo de dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, con un 50% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA