  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Activan apoyos para familias damnificadas

Gobernador Durazo coordina acciones de atención tras intensas lluvias en Sonora

Sep. 29, 2025
Activan apoyos para familias damnificadas

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó las acciones de coordinación interinstitucional para atender los efectos de las intensas lluvias registradas en distintos municipios de la Entidad desde el pasado jueves, con el compromiso de salvaguardar la seguridad de las y los sonorenses.

imagen-cuerpo

Personal de la Secretaría de Gobierno, encabezado por Adolfo Salazar Razo, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), de la Brigada Estatal de Manejo de Fuego de Sagarhpa y de Protección Civil Sonora, trabajó en conjunto con autoridades municipales y federales para atender reportes y brindar auxilio a la población en riesgo.

imagen-cuerpo

En el Municipio de Ímuris, el Gobierno del Estado, junto con autoridades de los tres niveles de Gobierno, decidió desviar el paso de los peregrinos hacia la carretera debido a la creciente del río, garantizando su seguridad.

Se llevaron a cabo recorridos preventivos en carreteras estratégicas como Ímuris-Cananea, Ímuris-Nogales, Santa Ana-Magdalena y Magdalena-Tubutama. En la carretera a Cananea se brindó apoyo a la Secretaría de Infraestructura y Transportes para atender deslaves, mientras que en Ímuris-Nogales se realizó el cierre temporal de la vía por acumulación de agua y rocas.

imagen-cuerpo

En Magdalena se realizaron desazolves para evitar inundaciones en colonias en riesgo, y en Guaymas se apoyó a 25 familias afectadas por inundaciones, además de coordinar la atención a daños en infraestructura pública, como en el Malecón de San Carlos.

El gobernador Durazo instruyó mantener comunicación constante con autoridades locales para alertar a la población sobre cierres carreteros temporales en municipios como Arizpe, Nogales, Cananea y Yécora. Además, informó que ayer fueron transportados insumos para la población impactada y que continuará la evaluación de daños en las zonas afectadas.

imagen-cuerpo

Municipios impactados con las lluvias: Guaymas, Magdalena, Arizpe, Ímuris, Nogales y Yécora

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Tendrán vivienda digna familias del Saneal: Elías
Sonora

Tendrán vivienda digna familias del Saneal: Elías

Septiembre 29, 2025

Alcalde Elías Retes anuncia el apoyo para los más afectados por las lluvias

Autoridades de Sonora realizan recorridos para evaluar daños en Guaymas tras intensas lluvias
Sonora

Autoridades de Sonora realizan recorridos para evaluar daños en Guaymas tras intensas lluvias

Septiembre 28, 2025

Se visitó el Mirador de San Carlos y varias colonias donde, según reportes preliminares, al menos 25 viviendas resultaron afectadas

En Hermosillo se suspenderá servicio de agua en 69 colonias
Sonora

En Hermosillo se suspenderá servicio de agua en 69 colonias

Septiembre 28, 2025

Tan solo en esta semana al corte de este domingo han sido afectadas casi 100 colonias, de las cuales 69 quedarán sin el suministro hasta el lunes