Activan apoyos para familias damnificadas

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó las acciones de coordinación interinstitucional para atender los efectos de las intensas lluvias registradas en distintos municipios de la Entidad desde el pasado jueves, con el compromiso de salvaguardar la seguridad de las y los sonorenses.

Personal de la Secretaría de Gobierno, encabezado por Adolfo Salazar Razo, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), de la Brigada Estatal de Manejo de Fuego de Sagarhpa y de Protección Civil Sonora, trabajó en conjunto con autoridades municipales y federales para atender reportes y brindar auxilio a la población en riesgo.

En el Municipio de Ímuris, el Gobierno del Estado, junto con autoridades de los tres niveles de Gobierno, decidió desviar el paso de los peregrinos hacia la carretera debido a la creciente del río, garantizando su seguridad.

Se llevaron a cabo recorridos preventivos en carreteras estratégicas como Ímuris-Cananea, Ímuris-Nogales, Santa Ana-Magdalena y Magdalena-Tubutama. En la carretera a Cananea se brindó apoyo a la Secretaría de Infraestructura y Transportes para atender deslaves, mientras que en Ímuris-Nogales se realizó el cierre temporal de la vía por acumulación de agua y rocas.

En Magdalena se realizaron desazolves para evitar inundaciones en colonias en riesgo, y en Guaymas se apoyó a 25 familias afectadas por inundaciones, además de coordinar la atención a daños en infraestructura pública, como en el Malecón de San Carlos.

El gobernador Durazo instruyó mantener comunicación constante con autoridades locales para alertar a la población sobre cierres carreteros temporales en municipios como Arizpe, Nogales, Cananea y Yécora. Además, informó que ayer fueron transportados insumos para la población impactada y que continuará la evaluación de daños en las zonas afectadas.

Municipios impactados con las lluvias: Guaymas, Magdalena, Arizpe, Ímuris, Nogales y Yécora