En Hermosillo se suspenderá servicio de agua en 69 colonias

El problema del abasto y desperdicio de agua en la capital del Estado no ha quedado resuelto, tan solo en esta semana al corte de este domingo han sido afectadas casi 100 colonias, de las cuales 69 quedarán sin el suministro hasta el lunes, y es un problema que se debe atender y que sin duda generará un rezago para las futuras administraciones, expresó Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios.

Señaló que los retos que presenta la ciudad son diversos y en temas que van evidentemente a una situación muy sentida y sensible en una legítima demanda que hasta estos momentos no se ha podido garantizar particularmente al norte de la ciudad de Hermosillo que es suficiente flujo de agua y una mejor distribución para tener garantías del servicio.

"Como Unión de Usuarios vamos a seguir insistiendo que se debe de invertir en el sistema de distribución de agua para evitar el desperdicio tan alto de líquido en fugas por un sistema ya muy obsoleto, el agua sigue siendo un reto tan importante, un tema social que aquí y ahora se sigue demandando desde hace décadas atrás y es un rezago que no se ha podido solventar hasta este momento", expresó Peinado Luna.

Por su parte el organismo operador de Agua anunció que alrededor de sesenta y nueve colonias quedarían sin agua desde este 28 de septiembre hasta por un lapso de 48 horas, explicando que, debido a las recientes lluvias, se incrementó el volumen de agua en la presa El Molinito, lo que generó alta turbidez, que ocasionó dificultad en el proceso de potabilización.

El personal operativo detalló que se trata de arenas arrastradas que se revuelven con el agua que corre por el cauce del río y que por esta razón, fue necesario detener temporalmente el funcionamiento de la planta potabilizadora que recibe agua de la presa, que como consecuencia, se dejaron de producir alrededor de 300 litros por segundo, volumen que abastece a la zona norte baja y al centro de la ciudad.