Álamos con decremento poblacional en los últimos años

Álamos se ha convertido en uno de los municipios del Sur de Sonora que no ha tenido crecimiento poblacional en las últimas tres décadas, así lo revelan los datos del Consejo Estatal de Población, las cuales confirman incluso un decremento para el municipio.

Según el Análisis Histórico y de Proyección de la Población, emitido por la instancia estatal, en el año de 1995, Álamos contaba con una población de 26 mil 538 habitantes, pero para este 2025, el registro poblacional de Álamos es de apenas 25 mil 078 habitantes.

Esto representa que se ha disminuido un total de 1,460 habitantes durante este periodo, lo que refleja que en la actualidad, Álamos tiene un 5 por ciento menos de población que lo que alcanzó a tener hace tres décadas.

De su población actual, 13 mil 277 habitantes se trata de hombres, mientras que 11 mil 801 habitantes son mujeres; mientras que el mayor grupo poblacional, se encuentra en edades de entre los 10 a los 19 años.

La proyección del Consejo Estatal de Población, marca que para el año 2040, de seguir con la misma tendencia, la población en Álamos podría caer hasta los 23 mil habitantes.

Según Gildardo Barraza, quien en los últimos 60 años ha vivido en la Aduana, Álamos, un factor podría ser el que muchos habitantes optan por migrar para buscar otras fuentes de empleo, incluso los fallecimientos que se han presentado, un tema que se ha detectado en la comunidad.

"Se van algunos para buscar trabajo y dejan solo aquí, por ejemplo, dos de mis hermanas se fueron por esa razón hace algunos años, pero tristemente, muchos también han muerto", lamentó.

DATO:

En municipios como Navojoa, Etchojoa y Huatabampo se ha presentado lo contrario, se ha tenido crecimiento poblacional.