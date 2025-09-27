Clima en Sonora hoy 27 de septiembre: Se pronostican lluvias en gran parte del Estado

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 27 de septiembre.

Para este día, el SMN pronostica que el frente frío número 4 permanecerá sobre la frontera norte del país, lo que ocasionará fuertes rachas de viento y un descenso ligero en las temperaturas.

Asimismo, se prevé una circulación ciclónica en niveles medios sobre el golfo de California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generarán tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (25 a 70mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur.

CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO

Mínima: 22°C

Máxima: 30°C

Humedad: 65%

Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 80% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 22°C

Máxima: 32°C

Humedad: 75%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo nublado, con 80% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

Mínima: 14°C

Máxima: 24°C

Humedad: 65%

Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo parcialmente nublado y un 70% de probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 21°C

Máxima: 28°C

Humedad: 40%

Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo nublado y con 70% de probabilidad de lluvias.

NAVOJOA

Mínima: 22°C

Máxima: 32°C

Humedad: 70%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente nublado, con 80% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Mínima: 17°C

Máxima: 26°C

Humedad: 65%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo nublado, con un potencial del 60% de lluvias.

GUAYMAS

Mínima: 23°C

Máxima: 30°C

Humedad: 90%

Vientos: 20 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo nuboso, 90% de probabilidad de precipitación.

Por su parte, Protección Civil hace un llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales, extremar precauciones por posibles encharcamientos, así como evitar exponerse en zonas de riesgo ante la probabilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes.