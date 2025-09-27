  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 27 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Blindan la frontera

Fortalece Sonora la seguridad con operativo espejo

Sep. 27, 2025
Blindan la frontera

Atendiendo las acciones para la prevención y combate al delito en la región fronteriza, el Gobierno de Sonora, con grupos especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realiza operativos espejo entre los límites del Estado y Arizona.

Oficiales de la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) patrullan la zona despoblada de la frontera, mediante operativos espejo con la Patrulla Fronteriza de Arizona, fortaleciendo el trabajo preventivo en la región de General Plutarco Elías Calles, Nogales, Naco, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y otras comunidades del norte de la Entidad.

imagen-cuerpo

En la región se ha hecho uso de drones, patrullas y equipo táctico para intervenir en áreas de la frontera de Sonora, incluyendo comunidades del desierto, cerros, inmuebles abandonados y el embovedado que funciona como desagüe pluvial, con el fin de inhibir delitos, así como destruir puntos de vigilancia del crimen organizado.

Oficiales de la PESP también realizan acciones de proximidad ciudadana, brindan primeros auxilios en emergencias de salud, apoyo mecánico y seguridad, además de reiterar el llamado a denunciar delitos en la línea anónima 089 y reportar emergencias al 911.

imagen-cuerpo

Con estos esfuerzos coordinados, las autoridades de ambos países buscan inhibir actividades ilícitas, proteger a la población y garantizar un entorno seguro en la zona fronteriza

imagen-cuerpo
Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
IEE presenta anteproyecto de presupuesto 2026
Sonora

IEE presenta anteproyecto de presupuesto 2026

Septiembre 26, 2025

Para el Ejercicio Fiscal de este año, el instituto contó con 200 millones 224 mil 549 pesos

Staus renueva Comité Ejecutivo
Sonora

Staus renueva Comité Ejecutivo

Septiembre 26, 2025

Para esta contienda, estuvieron participando la planilla naranja y la planilla dorada-azul, que fue la que resultó ganadora por mayoría con 846 votos

Reforzarán vigilancia en unidades deportivas en Navojoa
Sonora

Reforzarán vigilancia en unidades deportivas en Navojoa

Septiembre 26, 2025

Esto luego de evidenciarse el caso de una persona realizando conductas inapropiadas al interior