Blindan la frontera

Atendiendo las acciones para la prevención y combate al delito en la región fronteriza, el Gobierno de Sonora, con grupos especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realiza operativos espejo entre los límites del Estado y Arizona.

Oficiales de la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) patrullan la zona despoblada de la frontera, mediante operativos espejo con la Patrulla Fronteriza de Arizona, fortaleciendo el trabajo preventivo en la región de General Plutarco Elías Calles, Nogales, Naco, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y otras comunidades del norte de la Entidad.

En la región se ha hecho uso de drones, patrullas y equipo táctico para intervenir en áreas de la frontera de Sonora, incluyendo comunidades del desierto, cerros, inmuebles abandonados y el embovedado que funciona como desagüe pluvial, con el fin de inhibir delitos, así como destruir puntos de vigilancia del crimen organizado.

Oficiales de la PESP también realizan acciones de proximidad ciudadana, brindan primeros auxilios en emergencias de salud, apoyo mecánico y seguridad, además de reiterar el llamado a denunciar delitos en la línea anónima 089 y reportar emergencias al 911.

Con estos esfuerzos coordinados, las autoridades de ambos países buscan inhibir actividades ilícitas, proteger a la población y garantizar un entorno seguro en la zona fronteriza