Sonora

Reforzarán vigilancia en unidades deportivas en Navojoa

Esto luego de evidenciarse el caso de una persona realizando conductas inapropiadas al interior

Sep. 26, 2025
La Comisaría de Seguridad Pública en Navojoa anunció que serán reforzados los operativos de vigilancia en las unidades deportivas, esto luego de que se denunciara a través de redes sociales a personas con conductas inapropiadas al interior de estos espacios.

El hecho se habría evidenciado la mañana de este viernes, en el que una mujer que acudió a realizar actividad física a las afueras de la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, denunció a través de un video el haber observado a una persona realizando conductas indebidas, dando aviso del hecho inmediatamente.

Lázaro Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública Municipal, informó que tras tener conocimiento del hecho, desplazaron elementos hacia esa zona para dar con el responsable, de igual manera, se mantendrá vigilancia permanente para evitar que se repita.

"Mandamos elementos en su momento para revisar el caso, pero de igual manera, seguiremos con la vigilancia para evitar que vuelva a suceder", resaltó.

Factores como la poca iluminación y la presencia de maleza en algunas zonas, habría servido como escondite para que se presentaran este tipo de actos, pronunció.

Parte del operativo de vigilancia que se mantendrá, contempla el que se mantenga la supervisión durante la tarde noche y en el transcurso de la mañana, precisamente cuando las personas salen a realizar actividad física.

No obstante, resaltó que este tipo de operativos se extenderá al resto de las unidades deportivas.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
