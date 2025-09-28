Pide sector industrial solucionar apagones

Integrantes del sector industrial de la Región del Mayo expusieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el problema de los apagones que han afectado a varias empresas, informó José María Quintana Álvarez.

El presidente de la Canacintra señaló que aún se está en la temporada de lluvias, por lo que sostuvieron una reunión con directivos de la paraestatal, a fin de trabajar en soluciones conjuntas que contribuyan a fortalecer la competitividad del sector.

Mencionó que las autoridades de la CFE, encabezadas por el superintendente de Zona Navojoa, Miguel Francisco Leyva Mundo, les informaron que la problemática se debe a aspectos relacionados con la saturación y, además, a que ha llovido bastante este año, registrándose también muchos vientos fuertes.

Quintana Álvarez expresó su agradecimiento a la CFE por su apertura y disposición al diálogo, durante una Mesa de Trabajo en la que los socios del organismo empresarial tuvieron la oportunidad de exponer, de manera directa, sus inquietudes, necesidades y problemas relacionados con el suministro eléctrico.

Explicó que era muy importante este acercamiento en busca de soluciones, ya que las fallas en las líneas de distribución provocaron interrupciones en el servicio y, en consecuencia, se presentaron daños en equipos, afectaciones en las operaciones y procesos industriales y, en general, pérdidas económicas para las empresas.

"Vamos a seguir impulsando este tipo de reuniones, porque el trabajo en equipo entre sector productivo y autoridades es clave para el desarrollo", dijo el presidente de la Canacintra, quien también agradeció a los socios de la Cámara empresarial por su asistencia y compromiso.