Consejo Regulador del Bacanora del Estado de Sonora busca certificar el producto

El Consejo Regulador del Bacanora del Estado de Sonora, indicó que uno de sus objetivos es lograr que la certificación del bacanora para que sea considerado una marca sonorense, lo que evitará al mismo tiempo la producción de producto dentro del mundo de la "piratería". Se estima una venta anual de entre 300 mil y 500 mil litros de bacanora entre las casi 50 marcas registradas".

José Eduardo Lemmen Meyer Baranzini, director general del consejo, destacó que el proceso de certificación es de suma importancia para brindar certeza sobre la calidad y la autenticidad del producto, sobre todo por ser un producto que también se promueve entre los turistas nacionales y extranjeros.

"Una de las misiones fundamentales del organismo es la regulación y certificación de los lotes de este destilado en la entidad, esto brinda certeza de que se está vendiendo realmente cien por ciento Bacanora, porque nos hemos topado en muchos casos con productos que no lo son", expresó Lemmen Meyer Baranzini.

En este mismo sentido, dijo que aunque son pocos los casos detectados de la presencia de bebidas que se venden como si fueran Bacanora auténtico, de igual forma afecta el reconocimiento del producto sonorense y se busca evitarlos al máximo mediante sellos de certificación.

Por otra parte recientemente, el consejo regulador, estuvo en Banámichi como parte de la junta de diálogos comunitarios con el tema "Transformando la Educación: Fortaleciendo el patrimonio bicultural del agave" impartida en el Cecytes.

"El agave es raíz, historia y orgullo sonorense, es la esencia que da vida al Bacanora y nos une como comunidad. Cuando desde la educación se impulsa su preservación y transmisión, aseguramos que esta herencia siga creciendo y trascendiendo generaciones", expresó director general del consejo.