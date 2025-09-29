  • 24° C
Tendrán vivienda digna familias del Saneal: Elías

Alcalde Elías Retes anuncia el apoyo para los más afectados por las lluvias

Sep. 29, 2025
El alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, anunció la construcción de ocho viviendas en la comunidad del Saneal, esto para familias afectadas con el paso de las lluvias, con algunas de ellas para quienes su hogar quedó a un paso de colapsar.

Así lo dio a conocer tras un recorrido realizado en el poblado, junto con integrantes del Ayuntamiento, en donde se reunió con Máximo Zazueta León, de 83 años, quien perdió el hogar donde vive junto a sus dos hijos con discapacidad, un caso que causó consternación entre la comunidad.

imagen-cuerpo

Como seguimiento a este caso, se llevaron colchonetas, cobijas y despensas para auxiliar a los afectados, quienes han tenido severas complicaciones durante la temporada de lluvias.

Asimismo, describió que se ordenó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) derrumbar totalmente la vivienda, por seguridad, así como iniciar desde esta semana con la nueva edificación.

imagen-cuerpo

"Este lunes iniciaremos la construcción de su nueva vivienda, así como siete viviendas más para las familias que resultaron afectadas, acciones que forman parte del compromiso que tenemos y para dejar en claro que no están solos", argumentó.

Durante las últimas semanas, algunas comunidades de Navojoa se han visto afectadas por las constantes lluvias, por lo que se estarán evaluando daños para llevar los apoyos que se requieran

imagen-cuerpo
Édgar Coronado
Édgar Coronado
