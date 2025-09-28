  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Autoridades de Sonora realizan recorridos para evaluar daños en Guaymas tras intensas lluvias

Se visitó el Mirador de San Carlos y varias colonias donde, según reportes preliminares, al menos 25 viviendas resultaron afectadas

Sep. 28, 2025
Autoridades de Sonora realizan recorridos para evaluar daños en Guaymas tras intensas lluvias

Con el objetivo de evaluar los daños ocasionados por las recientes lluvias intensas, el Gobierno de Sonora llevó a cabo recorridos de inspección en diversas zonas del municipio de Guaymas.

En estas acciones participaron equipos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepc), encabezada por Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

Durante el recorrido, se contó con la presencia de personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Bienestar, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) y la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves).

Las autoridades visitaron el Mirador de San Carlos y varias colonias donde, según reportes preliminares, al menos 25 viviendas resultaron afectadas por las precipitaciones.

El Gobierno de Sonora reafirmó su compromiso de brindar atención oportuna y apoyo a las familias afectadas, así como de implementar acciones que garanticen su seguridad y bienestar.

Luis Flores
Luis Flores
Contenido Relacionado
En Hermosillo se suspenderá servicio de agua en 69 colonias
Sonora

En Hermosillo se suspenderá servicio de agua en 69 colonias

Septiembre 28, 2025

Tan solo en esta semana al corte de este domingo han sido afectadas casi 100 colonias, de las cuales 69 quedarán sin el suministro hasta el lunes

Instituto de Becas se prepara para abrir registro para escuelas primarias
Sonora

Instituto de Becas se prepara para abrir registro para escuelas primarias

Septiembre 28, 2025

El año pasado el recurso aplicado para la entrega de becas fue de 740 millones de pesos y se becaron 152 mil 35 estudiantes

Consejo Regulador del Bacanora del Estado de Sonora busca certificar el producto
Sonora

Consejo Regulador del Bacanora del Estado de Sonora busca certificar el producto

Septiembre 28, 2025

El proceso de certificación es de suma importancia para brindar certeza sobre la calidad y la autenticidad del producto