Autoridades de Sonora realizan recorridos para evaluar daños en Guaymas tras intensas lluvias

Con el objetivo de evaluar los daños ocasionados por las recientes lluvias intensas, el Gobierno de Sonora llevó a cabo recorridos de inspección en diversas zonas del municipio de Guaymas.

En estas acciones participaron equipos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepc), encabezada por Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

Durante el recorrido, se contó con la presencia de personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Bienestar, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) y la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves).

Las autoridades visitaron el Mirador de San Carlos y varias colonias donde, según reportes preliminares, al menos 25 viviendas resultaron afectadas por las precipitaciones.

El Gobierno de Sonora reafirmó su compromiso de brindar atención oportuna y apoyo a las familias afectadas, así como de implementar acciones que garanticen su seguridad y bienestar.