Instituto de Becas se prepara para abrir registro para escuelas primarias

Se prepara Instituto de Becas y Crédito Educativo para recibir registro de estudiantes de escuelas primarias públicas para postularse como candidatos a ser beneficiados con un apoyo único de 2 mil 200 pesos, quienes podrán hacerlo una vez el sistema se encuentre activo a partir del próximo miércoles 1 de octubre.

En general el año pasado el recurso aplicado para la entrega de becas fue de 740 millones de pesos y se becaron 152 mil 35 estudiantes y a inicios de este año, el gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaño, anunció que contaría con un presupuesto de 830 millones de pesos para apoyar económicamente a 190 mil alumnos.

En esta recta final e entrega de becas antes de concluir el 2025, serán los estudiantes inscritos en las más de mil 500 escuelas del sector público quienes tendrán la oportunidad de registrase para ser evaluados por el instituto para determinar si son candidatos a recibir la beca por parte del gobierno del estado.

Para poder tener acceso a esta beca se tomará en cuenta el promedio y la situación económica de la familia, además solo se otorgará una beca por familia en el mismo nivel educativo y hasta dos becas siempre que los estudiantes cursen diferentes niveles educativos, también se puede resaltar que el monto a entregar será por única ocasión, pero si se podrán inscribir en futuras convocatorias siempre que cuenten con los requisitos correspondientes.

La convocatoria de las becas para estudiantes de primaria que cursan escuelas públicas, estará disponible del miércoles 1 al 15 de octubre y los resultados estarán disponibles para el 14 de enero del próximo año.

Aunque los registros se hacen en línea a través del portal oficial becasycredito.sonora.gob.mx también se pueden acercar a las oficinas del instituto ubicadas en Cajeme en calle Sinaloa #666, colonia Centro y en Hermosillo en la colonia Valle Grande.