Unión de Usuarios de Sonora recibe una tonelada de plástico

Esto es para apoyar a instituciones que benefician a las comunidades

En la última campaña de reciclaje, que fue en 2025, la Unión de Usuarios y Asociación Cultura Verde reunieron 70 toneladas de material reciclable que se traduce en 720 árboles salvados, a través del programa "Unidos por una comunidad sustentable"
En apoyo al medio ambiente para tener una comunidad sustentable, la Federación de Uniones de Usuarios de Sonora, recibió una tonelada y media de tapitas de plástico para que estas sean recicladas a través del programa "Unidos por una comunidad más sustentable" en conjunto con la asociación Cultura Verde.

Ignacio Peinado Luna, dirigente del colectivo, informó que este donativo llegó desde Sonoyta, y que es parte de un proyecto escolar que ya tiene cuatro años, promoviendo la cultura del reciclaje para el cuidado del medio ambiente.

"Estamos muy contentos de recibirlos, de ver personas que están haciendo la diferencia en sus comunidades, poniendo el ejemplo de cómo es posible tener mejor comunidad, de manera más sustentable, y cuidar nuestra casa universal, como es nuestro medio ambiente", expresó Peinado Luna.

Recordó que el material que es recolectado es para apoyar a instituciones como comedores y asociaciones que brinden un servicio que beneficie a la comunidad.

"Este material que para muchas personas no es importante, tiene la relevancia de ser reciclado, no es basura, es un bien preciado para otras personas que marca la pauta en esa lucha humanitaria, muy sensible, necesaria y noble", expresó el dirigente de la Unión de Usuarios.

También comentó que esta es una actividad que ha ido creciendo porque se cuenta con el apoyo de otras asociaciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente incluyendo la siembra y plantación de árboles.

Peinado Luna, dijo que esta actividad es el mejor ejemplo de que se está trabajando en el tema ambiental e hizo un llamado a la sociedad en general, indicando que aunque están apoyando, el cambio debe venir de las personas.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

