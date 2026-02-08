En Sonora aumenta venta de vehículos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El año pasado se lograron vender alrededor de 27 mil vehículos nuevos en todo el Estado, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Sonora (AMDA), Roberto Gómez del Campo Laborín.

La cifra mencionada representa un aumento respecto al 2024 que se registró una venta aproximada de 25 mil unidades, dijo el empresario. En 2024 la venta de carros también aumentó un 5.5 por ciento, mientras que frente al 2023 que registró 18 mil 968, en las distintas agencias.

"Lo importante es no caer, porque la venta también se está viendo afectada, por decirlo así, por la mezcla de vehículos. Ahora el auto eléctrico está impactando también, y entonces eso sí afecta los números totales, y todavía no tenemos la información del impacto real de los autos eléctricos, porque no se nos ha sido proporcionada", expresó el presidente de la AMDA.

Respecto al tema de los autos eléctricos mencionó que es un producto nuevo en el mercado que sin duda sí tiene aceptación pero que todavía se tiene un porcentaje pequeño.

Entonces, por la falta de información oficial de las ventas de autos eléctricos, Roberto Gómez del Campo Laborín, dijo que la cifra de ventas del año pasado, que es aproximada de 27 mil vehículos, pudiera variar.

Finalmente, sobre los precios de los autos nuevos, el empresario destacó que las plantas han protegido este tema buscando no encarecer y que principalmente se vendieron vehículos chinos importados y otros eléctricos que ya están en el mercado por parte de empresas japonesas.