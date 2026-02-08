Banco de Alimentos aumentará beneficiados

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Banco de Alimentos ampliará sus instalaciones con el propósito de incrementar en la misma proporción el número de beneficiarios en la capital del Estado, que en el 2025 cerró con 60 mil al mes, informó Carlos Bustamante Kawano, director general del Banco de Alimentos de Hermosillo.

Detalló que parte del plan para este año es crecer de maneja espejo, es decir duplicar el tamaño físico, el número de beneficiarios que atienden en Hermosillo y asimismo trabajar en las gestiones correspondientes.

"El 2025 cerramos en un orden de los 60 mil beneficiarios mensuales y queremos llevar este crecimiento hacia una ruta de 65 mil con el nivel de calidad, con el nivel de calidez, de cercanía que tenemos con nuestros beneficiarios", dijo Bustamante Kawano.

Explicó que este es parte de un plan que marca una ruta hacia el 2028, y que eventualmente llegaría al 2030 con unos 100 mil beneficiarios, para seguir trabajando en el combate de la pobreza alimentaria.

Dentro de los planes, también mencionó que tienen un número grande de instituciones que también se busca ampliarlo y que este es como un beneficiario de segundo grupo que marca sus números de zonas de alta necesidad.

Bustamante Kawano, señaló que el Banco de Alimentos tiene un padrón, y para pertenecer a este se debe cumplir con ciertos requisitos debido a que no es para todas las personas, sino para quien tiene una necesidad de ayuda alimentaria, un complemento y tiene forma de demostrarlo.

Para poder recibir este beneficio por parte del Banco de Alimentos, se realiza un estudio socionutricio y otro socioeconómico, el cual, lo hacen otras instituciones, combinando algunos elementos de su economía familiar, situación de vida, de necesidades de muebles y transportación.