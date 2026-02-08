Sonora cuenta con estabilidad laboral

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En Sonora se cuenta con estabilidad laboral, y durante la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, no se han presentado huelgas por parte de ninguna empresa, afirmó el secretario de Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo.

Destacó que como nunca, Sonora goza de condiciones de estabilidad laboral y que han tenido huelgas en lo que ha avanzado este sexenio, además comentó que esto se logra a partir de la construcción de acuerdos, de los entendimientos de las empresas y de las organizaciones sindicales.

"Vamos a concluir con lo que hemos venido avanzando en este sexenio y creo que es un mensaje muy contundente y un resultado muy positivo que se logra entender que necesitamos todos poner nuestra parte para poder consolidar ese modelo de estabilidad", dijo el funcionario.

Salazar Razo, subrayó que el Estado entiende que la estabilidad laboral es fundamental en el mensaje que se manda hacia el exterior que permite la atracción de las inversiones. "Sí tenemos coordinación muy estrecha con los sindicatos, con las empresas y nosotros coadyuvamos para efecto de que se pueda entender que si le va bien a los trabajadores, le va bien también a las empresas, si le va bien a las familias, le va bien a Sonora".

Reiteró que como Gobierno Estatal han logrado construir una armonía entre el sector privado, entre los trabajadores, los sindicatos y en lo que le toca al gobierno de Sonora siempre están trabajando pendiente en el tema.