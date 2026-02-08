  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 8 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Sonora cuenta con estabilidad laboral

En cuatro años de Gobierno, el Estado se ha mantenido libre de huelgas

Feb. 08, 2026
Secretario de gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo
Secretario de gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo

En Sonora se cuenta con estabilidad laboral, y durante la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, no se han presentado huelgas por parte de ninguna empresa, afirmó el secretario de Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo.

Destacó que como nunca, Sonora goza de condiciones de estabilidad laboral y que han tenido huelgas en lo que ha avanzado este sexenio, además comentó que esto se logra a partir de la construcción de acuerdos, de los entendimientos de las empresas y de las organizaciones sindicales.

"Vamos a concluir con lo que hemos venido avanzando en este sexenio y creo que es un mensaje muy contundente y un resultado muy positivo que se logra entender que necesitamos todos poner nuestra parte para poder consolidar ese modelo de estabilidad", dijo el funcionario.

Salazar Razo, subrayó que el Estado entiende que la estabilidad laboral es fundamental en el mensaje que se manda hacia el exterior que permite la atracción de las inversiones. "Sí tenemos coordinación muy estrecha con los sindicatos, con las empresas y nosotros coadyuvamos para efecto de que se pueda entender que si le va bien a los trabajadores, le va bien también a las empresas, si le va bien a las familias, le va bien a Sonora".

Reiteró que como Gobierno Estatal han logrado construir una armonía entre el sector privado, entre los trabajadores, los sindicatos y en lo que le toca al gobierno de Sonora siempre están trabajando pendiente en el tema.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
En Sonora aumenta venta de vehículos
Sonora

En Sonora aumenta venta de vehículos

Febrero 08, 2026

También se registró un alza en 2024 y 2023

Yuridia abre nuevas fechas en el Palenque ExpoGan 2026: ¿cuándo verla en vivo?
Sonora

Yuridia abre nuevas fechas en el Palenque ExpoGan 2026: ¿cuándo verla en vivo?

Febrero 08, 2026

La cantante mexicana amplía su agenda de conciertos y confirma más presentaciones en uno de los palenques más esperados del año, desatando expectativa

Clima en Sonora hoy 8 de febrero: ambiente estable y temperaturas cálidas durante el día
Sonora

Clima en Sonora hoy 8 de febrero: ambiente estable y temperaturas cálidas durante el día

Febrero 08, 2026

Conoce el panorama meteorológico previsto para este domingo, con detalles clave que te ayudarán a planear tus actividades con anticipación