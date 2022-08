Unión de Usuarios de Hermosillo toma cajeros de la CFE

Ignacio Peinado Luna, presidente de esta agrupación, reiteró que lograron concretar varios puntos del pliego petitorio, gracias a la intervención de la Secretaría de Gobierno; sin embargo, indicó que el tema central, que es la solicitud para que vuelvan las prórrogas para a la Unión, no han tenido una respuesta favorable.

"Tomamos estas instalaciones de CFE, ya que los usuarios hemos sido víctimas del gerente regional, Hugo Alberto Niebla Mendoza, al atropellar a los usuarios que integramos la Unión, y en un legítimo derecho de defensa seguimos luchando para restablecer los espacios y logros sociales que se habían conquistado desde hace algunas décadas", expresó.

Las oficinas que fueron tomados a partir de las 7:00 horas fueron: la que está por la calle Matamoros y San Luis, de la colonia Centro; la que se encuentra en el bulevar Lázaro Cárdenas y calle Monteverde en la colonia Luis Encinas, y los cajeros ubicados en el bulevar Francisco Serna y Solidaridad, al sur de la ciudad.

"Hoy nos están planteando, cosa que no aceptamos, que el usuario vaya directamente a CFE, que allá van a hacer ese convenio, pero eso no lo queremos porque es mandar a la boca del lobo a la ciudadanía, entonces es inaceptable esa propuesta, porque no solo es ir a mandarlos, porque al hacer un convenio les aplican intereses y firmas de pagarés y no tendría el acompañamiento de parte de nosotros", dijo.