Una boxeadora con un gran amor por el prójimo

La pugilista invitó a los ciudadanos a visitar los nosocomios del municipio y llevar un poco de lo que la vida les ha dado.

“Yo me puse en el lugar de muchas personas que no cuentan con los recursos suficientes para ni siquiera alimentarse; una de las madres de familia me contó que en el Hospital General hay quienes están todo el día sin comer”, dijo.

“Gracias a Dios actualmente estoy en una mejor situación, pero no se me olvida que yo vengo de lo más abajo, entiendo lo que muchos están pasando y que se nota más ahora por el problema del dengue”, agregó.

“La Cubanita”, de 27 años de edad, es una boxeadora profesional que tiene un récord de seis victorias, dos empates y dos derrotas.

El 21 de octubre sostendrá una pelea en la Cancha Municipal de Navojoa y posteriormente, el 2 de diciembre, en Canadá.

Liliana, que también se dedica a vender ropa por internet, vive en el fraccionamiento Herradura y tiene una hija de nueve años.