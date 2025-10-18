Tufesa lanza un nuevo comunicado sobre las víctimas de accidente y limita los comentarios en redes sociales

A 24 horas del accidente ocurrido en las inmediaciones del kilómetro 234 de la carretera Hermosillo-Guaymas, la empresa Autotransportes Tufesa emitió un nuevo comunicado oficial en el que expresó su profundo pesar por las víctimas y reiteró su compromiso con las familias afectadas, así como su cooperación total con las autoridades encargadas de la investigación.

NUEVO COMUNICADO DE TUFESA

En el mensaje, difundido este sábado 18 de octubre, Tufesa informó que desde el primer momento sus equipos han trabajado en estrecha coordinación con autoridades locales, estatales y de protección civil, brindando atención médica, apoyo logístico y acompañamiento psicológico a los pasajeros afectados y a sus familiares.

La empresa aseguró que mantiene comunicación directa y acompañamiento permanente con los familiares, con el objetivo de garantizar que reciban toda la asistencia necesaria durante este proceso.

La compañía agradeció las muestras de apoyo y la sensibilidad mostrada por la sociedad ante este trágico suceso. Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad y la cooperación total en las investigaciones oficiales.

Tufesa también hizo un llamado a la comunidad a evitar la difusión de información no verificada o imágenes del incidente, en respeto a la privacidad y el duelo de las víctimas.

El comunicado subraya que toda actualización oficial será publicada exclusivamente a través de los canales institucionales y redes verificadas de Autotransportes Tufesa, para evitar confusión o desinformación.

Por respeto a las personas afectadas y a sus seres queridos, la empresa informó que los comentarios en la publicación oficial permanecerán silenciados, buscando mantener un espacio de respeto y consideración en medio del duelo.

El texto, firmado por la Dirección General de Autotransportes Tufesa, concluye reafirmando que los esfuerzos de la compañía “siguen enfocados en apoyar a las familias y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos”.