Concesionarios de transporte urbano piden arreglo de calles

Concesionarios del transporte urbano de Navojoa manifestaron su inconformidad por el mal estado de las calles de la ciudad, lo que ha causado daños constantes en los camiones y con ello muchos gastos por reparaciones, señaló Zuilma Navarro Bernal.

La presidenta de la empresa Transportes Ecológicos del Mayo indicó que las pésimas condiciones de las vialidades, aunado a los colapsos de drenaje, también han provocado retrasos en varias rutas del servicio.

"Tenemos ya varios casos de llantas tronadas y daños en otras partes de las unidades, debido a tantos baches que hay en calles de pavimento y terracería en la zona centro de la ciudad y en todas las colonias", manifestó.

Dijo que las vialidades ya estaban en mal estado, pero empeoraron tras las intensas lluvias causadas por las tormentas tropicales "Lorena" y Raymond", en septiembre y octubre.

Navarro Bernal mencionó que ya expusieron el problema al Ayuntamiento, solicitándole que se intensifiquen los trabajos de arreglo de las calles como, por ejemplo, en las colonias Deportiva, Itson, Sonora, Francisco Villa, que están intransitables.

"Los usuarios se quejan con los operadores de que no están cumpliendo bien con los horarios en las rutas, pero esto no es responsabilidad de nosotros los concesionarios que, además, seguimos con la falta de apoyo por parte de autoridades estatales, por ejemplo, en cuanto al subsidio directo al usuario y el pago diferencial de tarifa", agregó.