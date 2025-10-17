  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Concesionarios de transporte urbano piden arreglo de calles

Tenemos casos de llantas "tronadas", además de retrasos en rutas, señalan

Oct. 17, 2025
Concesionarios de transporte urbano piden arreglo de calles

Concesionarios del transporte urbano de Navojoa manifestaron su inconformidad por el mal estado de las calles de la ciudad, lo que ha causado daños constantes en los camiones y con ello muchos gastos por reparaciones, señaló Zuilma Navarro Bernal.

La presidenta de la empresa Transportes Ecológicos del Mayo indicó que las pésimas condiciones de las vialidades, aunado a los colapsos de drenaje, también han provocado retrasos en varias rutas del servicio.

"Tenemos ya varios casos de llantas tronadas y daños en otras partes de las unidades, debido a tantos baches que hay en calles de pavimento y terracería en la zona centro de la ciudad y en todas las colonias", manifestó.

Dijo que las vialidades ya estaban en mal estado, pero empeoraron tras las intensas lluvias causadas por las tormentas tropicales "Lorena" y Raymond", en septiembre y octubre.

Navarro Bernal mencionó que ya expusieron el problema al Ayuntamiento, solicitándole que se intensifiquen los trabajos de arreglo de las calles  como, por ejemplo, en las colonias Deportiva, Itson, Sonora, Francisco Villa, que están intransitables.

"Los usuarios se quejan con los operadores de que no están cumpliendo bien con los horarios en las rutas, pero esto no es responsabilidad de nosotros los concesionarios que, además, seguimos con la falta de apoyo por parte de autoridades estatales, por ejemplo, en cuanto al subsidio directo al usuario y el pago diferencial de tarifa", agregó.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Alcohol, principal detonante para accidentes de motos en Etchojoa
Sonora

Alcohol, principal detonante para accidentes de motos en Etchojoa

Octubre 17, 2025

Señala Seguridad Pública que en la mayoría de los casos, se ha confirmado el consumo de bebidas embriagantes

Bacheo avanza en Navojoa en zonas prioritarias
Sonora

Bacheo avanza en Navojoa en zonas prioritarias

Octubre 17, 2025

El alcalde Jorge Elías Retes recordó que se está realizando con concreto hidráulico para una mayor durabilidad, por lo que pidió paciencia al programa

Transportistas exigen a Capufe simplificar chip
Sonora

Transportistas exigen a Capufe simplificar "chip"

Octubre 17, 2025

Los trámites son muy burocráticos y desalientan a los camioneros, afirmó José Irene Wilson Antelo