Alcohol, principal detonante para accidentes de motos en Etchojoa

El consumo de alcohol y exceso de velocidad, se ha convertido en el detonante para el alto registro de accidentes de motocicletas en Etchojoa, en el que no solo son los conductores los afectados, sino familias que andan en las calles y terminan convirtiéndose en el daño colateral.

Pedro Valenzuela Villegas, comisario de Seguridad Pública en Etchojoa, explicó que ante esto, se han mantenido operativos para vigilar que no se conduzca bajo los influjos del alcohol, lo que aporte a limitar la estadística de accidentes.

"Nos hemos percatado que la mayoría de los accidentes son por falta de precaución, en combinación con ir en estado de ebriedad, es lo que nos está generando más accidentes", detalló.

El jefe de Seguridad Publica, dijo que Etchojoa es uno de los municipios en donde los accidentes en motos se han presentado con mayor frecuencia, lo que ha obligado a reforzar los operativos regionales que se han ido desarrollando.

"Son accidentes que en algunos casos terminan en resultados fatales y es un tema alarmante, además de los menores conduciendo, que también llegan a representar una amenaza en las calles", pronunció.

Recomendó que en el caso de que vayan a salir alguna fiesta o algún evento, evitar conducir, ya que con ello se ponen en riesgo, pero además exponen al resto de la comunidad.