Bacheo avanza en Navojoa en zonas prioritarias

El alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, confirmó que los trabajos de bacheo a través de concreto hidráulico avanzan favorablemente, en el que se están priorizando las zonas más rezagadas que se tienen, por lo que pidió a la comunidad en tener paciencia con el programa.

El munícipe explicó que en sectores como Brisas del Valle, la salida norte de la ciudad y el sector centro de Navojoa, son algunas de las zonas donde se está trabajando con el mejoramiento de vialidades.

No obstante, ante las constantes quejas de los usuarios a través de las redes sociales, a causa del mal estado que presentan aún algunas calles, recordó que estos trabajos tendrán una mayor durabilidad, por lo que son acciones con un impacto muy positivo.

Pero además, agregó que los trabajos se habían retrasado a causa de las lluvias constantes que se tuvieron en el municipio, las cuales incluso empeoraron las condiciones que se tenían, por lo que ya se están atendiendo con base en su prioridad.

"Siempre habíamos bacheado con asfalto, pero ahora lo estamos haciendo con concreto hidráulico para una mayor durabilidad de las calles, pero hay que reconocer que las lluvias abrieron muchos baches"

Para lograr eficientar los trabajos y buscar agilizar las mejoras, recordó que se optó por extender el número de cuadrillas asignadas para atender de una manera más eficiente el problema.

Por último, recalcó el llamado a tener paciencia en las acciones que se están realizando, con lo que en poco tiempo se pueda recuperar el buen estado de las calles.