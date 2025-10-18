Clima en Sonora hoy 18 de octubre: Se esperan amaneceres frescos y tardes cálidas

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 18 de octubre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), prevé que debido a la masa de aire asociada al frente frío No. 7 mantendrá un ambiente fresco en la región centro, noroeste, sur y frío en zonas altas de Sonora durante la noche y madrugada.

Asimismo, por la tarde ambiente cálido a caluroso. También, el posicionamiento de un anticiclón en niveles medios de la atmosfera desarrollará condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo , el amanecer registró una temperatura mínima de 20°C y una humedad del 65%. A lo largo del día, se espera que el termómetro alcance los 35°C , con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h, bajo un cielo completamente despejado y sin probabilidad de lluvia.

, el amanecer registró una y una humedad del 65%. A lo largo del día, se espera que el termómetro alcance los , con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h, bajo un cielo completamente despejado y sin probabilidad de lluvia. En Ciudad Obregón , las condiciones serán muy similares, con una temperatura mínima de 20°C y máxima de 35°C , acompañadas de 80% de humedad. Los vientos podrían alcanzar rachas de 40 km/h, manteniendo un ambiente caluroso y seco.

, las condiciones serán muy similares, con una y , acompañadas de 80% de humedad. Los vientos podrían alcanzar rachas de 40 km/h, manteniendo un ambiente caluroso y seco. Nogales reportó una mañana fresca con 8°C como mínima y una máxima de 26°C para el resto del día. La humedad se mantiene en 80%, con vientos de hasta 50 km/h y cielos despejados , sin posibilidad de lluvia.

reportó una con 8°C como mínima y una máxima de para el resto del día. La humedad se mantiene en 80%, con vientos de hasta 50 km/h y , sin posibilidad de lluvia. San Luis Río Colorado presenta condiciones más secas, con una humedad del 40%, temperatura mínima de 15°C y máxima de 32°C . Se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h, lo que podría generar tolvaneras locales.

presenta condiciones más secas, con una humedad del 40%, de 15°C y . Se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h, lo que podría generar tolvaneras locales. Navojoa registró una mínima de 21°C y máxima de 35°C , con 85% de humedad y vientos moderados de 40 km/h. En Agua Prieta, el ambiente se mantiene fresco, con mínima de 9°C y máxima de 26°C , además de rachas de 55 km/h y cielo despejado.

registró una y , con 85% de humedad y de 40 km/h. En Agua Prieta, el ambiente se mantiene fresco, con mínima de 9°C y máxima de , además de rachas de 55 km/h y cielo despejado. En Guaymas amaneció con 22°C y alcanzará los 33°C durante el día, con vientos de 15 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Este fin de semana, Sonora disfrutará de un día soleado y sin lluvias, aunque con vientos notables en zonas del norte y noroeste, por lo que se recomienda precaución al conducir y mantenerse hidratado ante el calor persistente en el centro y sur del estado.