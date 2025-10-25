  • 24° C
Sonora

Tufesa ajustará límites de velocidad en sus unidades

La empresa de transporte dio a conocer una serie de medidas que se implementarán tras el accidente del 17 de octubre

Oct. 25, 2025
La empresa reforzará el monitoreo de sus autobuses. Foto: Facebook Tufesa.
En un nuevo comunicado tras el accidente ocurrido en el kilómetro 234 tramo Guaymas-Hermosillo el pasado 17 de octubre, la empresa Tufesa anunció nuevas medidas de seguridad en sus autobuses y que aplicarán también a los conductores.   

En el documento, la compañía expresó pesar por las víctimas y agradeció la atención y apoyo brindado por el Gobierno del Estado de Sonora, la Guardia Nacional, los equipos de emergencia, hospitales y personal de rescate que actuaron con inmediatez y solidaridad.

AJUSTE DE LÍMITES DE VELOCIDAD PROGRAMADOS 

Tufesa informó que, en conjunto con las autoridades y sus equipos internos, reforzará sus prácticas de seguridad mediante acciones como el monitoreo en tiempo real de todas las unidades en operación, el ajuste de límites de velocidad programados y la capacitación continua de sus operadores, enfocada en el manejo defensivo y la prevención de la fatiga.

Asimismo, se informó que se garantizará la presencia de dos operadores en rutas largas y se fortalecerán los sistemas de seguimiento para detectar y corregir desviaciones a fin de prevenir riesgos.

UNA TRAGEDIA QUE QUEDARÁ DE APRENDIZAJE

La empresa reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y aseguró que confía en que los procesos correspondientes permitirán deslindar responsabilidades con justicia y transparencia.

Finalmente, Tufesa subrayó que este es un momento de reflexión y aprendizaje para continuar fortaleciendo su cultura de seguridad y servicio, valores que, según el comunicado, han distinguido a la empresa durante más de tres décadas.

César Leyva
