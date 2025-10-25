  • 24° C
Imputados conductores del autobús Tufesa por accidente en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación contra los conductores del autobús Tufesa tras el accidente en Guaymas-Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra Francisco Javier "N" y Joel Alberto "N", conductores del autobús de la línea Tufesa que se volcó el pasado 17 de octubre en el tramo Guaymas-Hermosillo.

A Francisco Javier "N" se le atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, mientras que Joel Alberto "N" fue imputado por abandono de personas.

Durante la audiencia inicial, ambos rindieron declaración y el Juez impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada, en tanto se resuelve su situación jurídica en los próximos días.

Cabe recordar que el vehículo accidentado pertenecía a la línea Tufesa y transportaba a 31 pasajeros y dos conductores, viajando desde Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora. Durante el trayecto, la unidad se volcó, dejando un saldo de siete personas fallecidas y 24 lesionadas.

Tras el accidente, los conductores abandonaron el lugar sin prestar auxilio a los pasajeros. Previamente, Martha López Holguín, directora del Centro de Atención Temprana de la FGJE Sonora, había declarado que el conductor responsable sería imputado por: Delito culposo con motivo del tránsito de vehículo, con resultado de homicidio, lesiones y daños, así como por abandono de personas, por no brindar asistencia tras el accidente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

