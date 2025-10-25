Imputados conductores del autobús Tufesa por accidente en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra Francisco Javier "N" y Joel Alberto "N", conductores del autobús de la línea Tufesa que se volcó el pasado 17 de octubre en el tramo Guaymas-Hermosillo.

A Francisco Javier "N" se le atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, mientras que Joel Alberto "N" fue imputado por abandono de personas.

Durante la audiencia inicial, ambos rindieron declaración y el Juez impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada, en tanto se resuelve su situación jurídica en los próximos días.

Cabe recordar que el vehículo accidentado pertenecía a la línea Tufesa y transportaba a 31 pasajeros y dos conductores, viajando desde Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora. Durante el trayecto, la unidad se volcó, dejando un saldo de siete personas fallecidas y 24 lesionadas.

Tras el accidente, los conductores abandonaron el lugar sin prestar auxilio a los pasajeros. Previamente, Martha López Holguín, directora del Centro de Atención Temprana de la FGJE Sonora, había declarado que el conductor responsable sería imputado por: Delito culposo con motivo del tránsito de vehículo, con resultado de homicidio, lesiones y daños, así como por abandono de personas, por no brindar asistencia tras el accidente.