Policiaca

Ataque armado en la colonia Urbi Villa del Real deja una víctima

Elementos policiacos y paramédicos de la Cruz Roja actuaron rápidamente tras la agresión armada trasladando a la víctima a un nosocomio

Oct. 24, 2025
Residentes de la colonia Urbi Villas del Real, ubicada al poniente de Ciudad Obregón, la noche del viernes fueron testigos de una agresión armada que dejó un saldo una persona herida al ser víctima de la violencia cuando se encontraba por fuera de un domicilio en el lugar.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ataque armado se registró alrededor de las 20:50 horas sobre la calle Henares entre bulevar Urbi Villas del Real y Bretagna, donde la víctima, identificado como Enrique de entre 30 a 35 años, fue interceptado por un grupo de personas armadas quienes tras dispararle se dieron a la fuga.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes desde su arribo se apresuraron a estabilizar a la víctima para inmediatamente trasladarlo a un nosocomio de la localidad.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

