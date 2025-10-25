Sonorense participan en la III Jornada Nacional de Declamación

Este sábado en el teatro "Intimo Xicoténcatl Gutiérrez" de la Casa del la Cultura se llevó a cabo la III Jornada de declamación, organizada por la comisión cultural estatal del Movimiento Antorchista, el cual participaron jóvenes de la Casa del Estudiante Sonorense, de la secundaria y Telebachillerato de Humberto Gutiérrez, de la colonia Combate y de jóvenes de otras colonias de Hermosillo.

Los asistentes disfrutaron de poesías como Loa el estudio de Bertolt Brecht, Para la libertad de Miguel Hernández, Pido castigo de Pablo Neruda, El mal del siglo de Nicolas Guillen y otras poesías más.

"Son muy escasas las organizaciones o grupo sociales que fomenten la poesía, vemos que los gobiernos no fomentan y ni le invierten a este tipo de actividades tan importantes para el desarrollo del ser humano. Estamos en la una sociedad donde se da mucha propaganda a otras cosas más que no le traen nada bueno al joven, niño o adulto", expresó Bernardino Domínguez Cruz, dirigente del Movimiento Antorchista de Sonora.

También resaltó que el Movimiento Antorchista tiene una larga tradición del fomento a la poesía, llegando a la conclusión que al pueblo se le debe sensibilizar por medio de la poesía. Al concluir el evento los participantes recibieron un reconocimiento por su esfuerzo y partición en esta III jornada de poesía que se hizo a nivel nacional.