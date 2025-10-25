Clima en Sonora hoy 25 de octubre: Llegan amaneceres más frescos en el Estado

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 25 de octubre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), prevé que durante este fin de semana se mantendrán los efectos de una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera.

Además, la corriente en chorro subtropical, en interacción con el frente frío No. 10, se desplazarán sobre el noroeste del país, generando probabilidad de lluvias ligeras (0.5 a 10mm) para el oriente y zona serrana sur de Sonora.

Asimismo, se registrarán amaneceres fríos a frescos (5 a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36 a 38°C) en todo el estado durante la tarde. Aunado a esto, fuertes rachas de viento (+65 km/h) en la región noreste.

Finalmente, se espera la aproximación de un nuevo frente frío durante el 28 de octubre, generando un descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas en el noroeste del Estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo , el amanecer registró una temperatura mínima de 17°C y una humedad del 60%. A lo largo del día, se espera que el termómetro alcance los 34°C , con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h, bajo un cielo completamente despejado y sin probabilidad de lluvia.

Nogales reportó una mañana fresca con 7°C como mínima y una máxima de 24°C para el resto del día. La humedad se mantiene en 60%, con vientos de hasta 40 km/h y cielos despejados , sin posibilidad de lluvia.

En Guaymas amaneció con 20°C y alcanzará los 31°C durante el día, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Se espera un cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

Este fin de semana, Sonora disfrutará de un día soleado y sin lluvias, aunque con amaneceres más frescos en zonas del norte y noroeste, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente y mantenerse hidratado ante el calor persistente en el centro y sur del estado.